Magis TV PRO, la app para ver series y películas gratis, es la más insegura: a qué se debe

Descargar Magis TV PRO es inseguro.

La aplicación Magis TV PRO es cuestionada por múltiples especialistas en ciberseguridad y autoridades de derechos audiovisuales. Aunque a primera vista puede parecer una opción atractiva para “ver gratis” series, películas o canales de televisión, lo cierto es que detrás de ella se esconden graves riesgos legales, de privacidad y funcionamiento que es recomendable no descargar.



La inseguridad de descargar Magis TV PRO

En primer lugar, Magis TV PRO no está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a obtener el archivo de instalación desde sitios desconocidos o de dudosa reputación. Esto por sí solo ya es un gran punto de vulnerabilidad: descargar apps fuera de canales oficiales abre la puerta a virus, troyanos o modificaciones maliciosas.

La aplicación de streaming opera con contenido que no tiene las licencias correspondientes: se han detectado investigaciones y sentencias que la consideran parte de servicios de IPTV pirata, con lo cual usarla implica estar posiblemente participando en una infracción de derechos de autor. Desde el punto de vista técnico, expertos advierten que Magis TV PRO solicita permisos invasivos como acceso a almacenamiento, cámara, micrófono y contactos, que no corresponden estrictamente con una función de streaming, lo que potencia la posibilidad real de robo de datos o vigilancia no autorizada.

La infraestructura también es un tema de riesgo, pues está siendo objeto de bloqueo judicial en varios países (por ejemplo en Argentina, la justicia ordenó el bloqueo de sus dominios y que Google LLC impida su uso en Android). Por último, el rendimiento y compatibilidad de la app también se reportan como problemáticos: usuarios señalan que sus dispositivos se ralentizan o presentan errores luego de instalarla.

Ver series, películas y fútbol en Magis TV PRO es riesgoso.

Razones para no descargar Magis TV PRO