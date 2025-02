No hay vuelta atrás: el anuncio de Marcos Camino y Cacho Deicas sobre el futuro de Los Palmeras

Cacho Deicas y Marcos Camino se amigaron.

El escándalo del grupo Los Palmeras, que empezó tras el ACV del cantante Cacho Deicas, habría llegado a su fin de acuerdo a declaraciones de Marcos Camino, quien encendió la mecha del conflicto que entristeció al mundo de la cumbia. El relato de uno de los líderes de la banda emblemática.

En una entrevista a Diario Pignata Marcos Camino habló sobre sus diferencias con Cacho Deicas y reveló que la pelea que puso en jaque a Los Palmeras llegó a su fin: "Le pude dar un abrazo, pude expresarle mi preocupación por su estado. Yo en realidad no había tomado noción de la gravedad de su estado".

Más allá de que señaló que no conocía la gravedad de su estado, Marcos Camino sostuvo que le mostró su total arrepentimiento a Cacho ante sus dichos en el pasado: "Nos dimos un abrazo muy intenso y de varios minutos donde no dijimos nada, simplemente era el sentimiento. Pedí perdón por si algo había hecho mal, que creo que corresponde como persona, como ser humano".

En la actualidad, Cacho Deicas está recuperándose del ACV que asustó a Los Palmeras. Su última aparición fue en un video de Instagram donde agradeció los saludos de cumpleaños que le enviaron todos sus fanáticos y en el que aprovechó a hablar de su salud. "Sabemos que tuve un ACV muy importante pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos así que aprovecho la oportunidad para saludarles y agradecerles lo que hicieron por mí", indicó.

Cómo se originó la pelea de Los Palmeras

La feroz interna entre Los Palmeras se originó luego de que Marcos Camino -en declaraciones al programa Secretos Verdaderos (América TV)- sentenciara: "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten". Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.

En los chats que filtró Luciano, se puede observar que la conversación no contaba con un tono amigable: uno de los focos de discusión fue que "Cacho" participó en un show de Uriel Lozano y no le cobró nada, tratándose de un gesto genuino por parte del cantante. "No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar una idea", escribió Camino enojado. Esta situación fue el deterioro de la relación entre ambos, de acuerdo a la palabra de Luciano.