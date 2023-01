"Imprenteros", la exitosa pieza de Lorena Vega, llega al Malba en formato libro y obra de teatro

En una nueva prolongación de los ecos que viene generando desde hace cuatro años, la versión literaria de "Imprenteros", la obra de teatro escrita por la actriz y dramaturga Lorena Vega, será presentada el próximo 25 de enero en el Malba con la presencia de los integrantes de esta historia familiar y algunos de los actores que participaron de su puesta, mientras que un día después se realizará una función especial en ese mismo espacio.

Actriz, directora, docente y dramaturga, Vega convirtió "Imprenteros" en un proyecto que amplifica una experiencia familiar abriendo temas como la construcción de los oficios, la necesidad de volver sobre el relato de los padres y la posibilidad de nuevos acuerdos a la hora de repensar el mapa de vínculos que nos constituyen. Ese ejercicio, que nació en un espacio de formación y se transformó en una obra teatral presentada por primera vez en el ciclo "Familias del Rojas", derivó hace unos meses en un libro con su firma y la de sus hermanos.

El texto, editado por DocumentA/Escénicas, incluye los diálogos completos de la pieza teatral, textos inéditos sobre la historia familiar escritos por los tres hermanos Vega, una serie de fotos y la contratapa de la escritora Camila Sosa Villada. Será presentado el 25 de enero a las 20 en el auditorio del Malba, donde la actriz y el resto de los participantes conversarán sobre los vasos comunicantes con la pieza teatral documental que revisita el lugar perdido por tres hermanos, la imprenta del conurbano bonaerense argentino en la que se criaron rodeados de papeles, tintas y guillotinas, que les fue arrebatada. Se sumarán lecturas en escena de actrices y actores invitados, con proyecciones y música en vivo.

Por otra parte, la obra será representada un día después a las 19 en la terraza del museo.

Además de las tensiones familiares surgidas de los conflictos con un padre que mantuvo un vínculo intermitente con sus hijos, la obra y el libro confluyen en el retrato de una familia de una clase social que resiste a las vicisitudes económicas de un país a través del oficio que da título a la iniciativa.

"La obra habla de un núcleo muy conocido y muy contundente en nuestro país que es la clase trabajadora y cómo esa clase está atravesada por los afectos y nuestro país, al ser tan inestable, cambia y cambia el electrocardiograma de los vínculos. Eso no le es ajeno a nadie. Quizás faltaba teatralmente algún abordaje de esa temática, que no digo que no esté tocada pero quizás desde otra óptica. Había que darle un tipo voz al discurso de las hijas de esos padres de una generación patriarcal que está tan cuestionada ahora con justa razón. Creo que es el tipo de voz que aparece en el momento, qué aparece y cómo aparece", decía Vega a Télam en una entrevista reciente.

En los últimos meses la obra siguió con funciones en salas rotativas como el Teatro Metropolitan, el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta, además de haberse convertido en una de las actividades más convocantes del Festival Internacional de Buenos Aires (Filba). A partir de febrero, el elenco subirá a escena en el Teatro El Picadero.

Con información de Télam