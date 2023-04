Una editorial gay recuperó una "Sex and the City" de la novela lésbica argentina

De Parado, que empezó a funcionar en 2013 con publicaciones en ebooks y que saltó al formato físico en 2016, expande su catálogo de calenturas narrativas con el lanzamiento de Cris & Cris, novela escrita por María Felicitas Jaime, la primera historia de amor lésbico en sumarse a su propuesta editorial.

En 2016, Mariano Blatt y Francisco Visconti llevaron De Parado, su hasta entonces propuesta editorial argentina gay -con lecturas disponibles para ebooks-, a un nivel superior con el lanzamiento en formato físico de Gualicho, una novela de Gael Policano Rossi (el carismático astrólogo AstroMostra). La historia de tapa arriesgada -"un varón en 4"- que ofrecía dosis iguales de porno y terror se convirtió en un éxito y marcó el inicio de una búsqueda hacia nuevos autores y rescates entre los que se destacan títulos como La canción del pobre Juan, de Blas Matamoro, Positivo, de Pablo Pérez, y el reciente Estrechamente vigilados por la locura, del militante del Frente de Liberación Homosexual Héctor Anabitarte. El 2023 vino con cambios y la incorporación de María Felicitas Jaime, la primera escritora lesbiana en ser editada por el sello, con su historia de amor lésbico Cris & Cris, una suerte de "Sex and the City de la literatura nacional", centrada en las aventuras amorosas de un grupo de mujeres periodistas en los '90.

“Una de las cosas más lindas que me trajo tener una editorial fue poder ver en la casa de mis chongos los libros que publicamos”, remarca Francisco Visconti en diálogo con El Destape sobre los desafíos y alegrías de encarar un proyecto enfocado en la publicación de las historias maricas que no suelen ocupar los escaparates de las librerías.

- ¿Cómo descubrieron a María Felicitas Jaime, esta autora de la que muy poco se sabe?

La verdad es que nosotros tampoco la conocíamos ni la teníamos en nuestro radar. El hallazgo en sí es cien por ciento mérito de Juan Queiroz, que junto con Mabel Bellucci lleva adelante la página web Moléculas Malucas, con quien tuvimos muchas charlas y siempre está recomendando autores nuevos. Un día nos preguntó ‘¿leyeron a María Felicitas Jaime?’ y nos contó que podía conectarnos con la viuda. Mariano (Blatt), que está en España, leyó Cris & Cris y me dijo que era espectacular. Hablamos con la viuda y le compramos todas sus novelas: tiene una que se llama Pasiones, un libro de cuentos titulado Cenicienta en Chueca y también accedimos a una novela inédita. Considero que está buenísimo poder editar a una lesbiana porque falta literatura lésbica argentina.

- Además, en el caso particular de Cris & Cris se rompen esquemas que alguna vez fueron comunes en estas historias, donde imperaban las miradas sufridas hacia las personas LGBT+.

Por supuesto. En Cris & Cris los personajes viven el ser lesbianas en los ‘90 como algo que está bien: han hecho sus vidas, no lo sufren. Son mujeres de 30 años, solteras, que transitan la vida con libertad.

- Una hermosa contracara a los discursos y políticas que tenía el menemismo en torno a las disidencias.

Sí, en ese sentido está muy bien la trama de clases que propone la novela. La protagonista es una periodista de Internacionales que vive en el centro de Buenos Aires y su interés amoroso es una mujer de una clase muy alta, con quien además choca a nivel generacional. A partir de esa, en principio, situación de conflicto creo que puede leerse un cierta evocación a la década de los ‘90 en Argentina, con las cosas que se vivieron a nivel social.

- Más allá de esta novedad editorial, ¿cómo es el proceso de selección de autores a editar?, ¿les llegan muchos libros?

Por desgracia tenemos que hacer un filtro muy chiquito, porque no podemos publicar todo. Te diría que los tres requisitos que tiene que cumplir un libro para que lo tomemos es que nos tiene que gustar mucho, debe estar bien escrito y, además, plantear una historia interesante. Nos llegan muchas cosas buenas, otras no tan buenas y otras excelentes pero que, lamentablemente, no podemos publicar porque significa un arriesgue muy fuerte para una editorial tan chica.

- ¿Cómo surge la idea de tener una editorial de características tan poco comunes en el mercado local?

Fue una idea de Mariano Blatt, mi socio y amigo. Él siempre quiso tener una editorial gay. En un momento nos había agarrado fanatismo con la historia de las editoriales argentinas y con casos puntuales como Robin Hood, que tenían tapas igualitas. Queríamos que la gente reconociera nuestros libros en cualquier librería y que los quisiera tener todos apilados. A la vez estaba la cuestión de explorar la llamada literatura gay, que todavía no sabemos muy bien qué es. Por eso siempre decimos en nuestra presentación que De Parado es una editorial soñada por dos gays.

- ¿Llegaste a alguna aproximación en torno a lo que para vos es la literatura gay?

Es difícil. Cuando uno dice ‘literatura gay’ siempre va a haber alguien que reformule el concepto y plantee preguntas sobre qué tiene que tener un libro para ser considerado dentro de este “género”: ¿el escritor tiene que ser gay?, ¿tiene que haber un beso entre dos hombres? Igual entiendo que este encasillamiento ayuda muchísimo a las librerías y a los lectores que quieren buscar libros que hablen de esas personas. Me hubiese encantado encontrar en mi infancia espacios en las librerías para los libros con protagonistas gays.

- ¿Cuál fue tu primer contacto con las historias gays en los libros?

Tardé un montón en hacer ese contacto. Te diría que siempre vi muy gay El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Era mi novela favorita cuando era chico y había algo muy curioso y casi de ocultamiento en esa historia de dos hombres que eran iguales y que querían vivir la vida del otro. Siempre lo leí en clave gay, como el Martín Fierro. Estoy convencido que entre el Martín Fierro y Cruz hay algo más que una amistad.

- ¿Podés adelantar los próximos títulos que van a publicar en el 2023?

Ahora en mayo, para la Feria del Libro, se viene la primera traducción de Mi novio es un duende, un libro de cuentos fantásticos queer escritos en los ‘90 por el estadounidense Lawrence Schimel. Son unos cuentos increíbles y el autor viene como invitado para la Feria. También vamos a hacer una colección de Moléculas Malucas en De Parado, con las notas que fueron saliendo en la web. El primero se va a llamar Codo a codo y va a ser sobre los primeros movimientos feministas en los ‘80, entre el Frente de Liberación Homosexual y la Comunidad Homosexual Argentina.