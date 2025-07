Así es Espacios vacíos, la nueva novela de Christian Lange: "Trabajo sobre lo personal, pero no hago autobiografía"

Espacios vacíos, el nuevo libro de Christian Lange.

El escritor Christian Lange lanzó recientemente Espacios vacíos, una novela que juega con las formas de narración -cuento, novela, crónica y ensayo- conviven en sus páginas de caracter íntimo, pero no autobiográfico. En diálogo con El Destape, Lange adelantó bases y estructuras de su nueva creación.

“Espacios vacíos sigue la historia de Nicolás y como en mis anteriores libros sigo explorando temas recurrentes que me siguen resultando jugosos como la sexualidad, el incesto, la muerte del padre, la pareja, la muerte del padre. Es un libro trabajado con la materia de la experiencia personal, pero no es una autobiografía. Me gusta la idea de crear ficción”, aseguró Christian Lange sobre la trama de su nueva novela.

Portada de la novela Espacios vacíos, de Christian Lange.

“En la novela hay una exploración con distintos formatos de narración: el cuento más clásico, el género epistolar, el diario íntimo. Me gusta la idea de contrapunto y de polifonía… Y se fue armando un hilo que unifica todo en el mundo de Nicolás y su relación Milena, su antes y después. En mi libro anterior, Persistencias de la memoria, hay algo de esta misma estructura ya que contiene cartas que encontré y que eran de mi madre, de antes de su casamiento, un diario personal, intercambios de mails”, agregó.

Fotografía de Christian Lange (Crédito: Sol Salmón).

“Este libro cierra una etapa en mi carrera de escritor, todo lo que había para decir -el duelo por la muerte de mis padres, las separaciones, las parejas y las correría sexuales- está resuelto en mis primeros tres libros de narrativa. Ahora estoy en plena exploración de una cosa nueva, estoy jugando a fusionar dramaturgia y narrativa en una novela corta que transcurre después de la muerte”, cerró.

Sobre el autor

Christian Lange (Buenos Aires, 1967) es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires) y Graduado de la Carrera de Especialización (posgrado) Producción de Textos Críticos y de Difusión Mediática de las Artes (Universidad Nacional de las Artes), y de la Diplomatura Universitaria Superior Corrección de Textos Académicos (Universidad del Salvador).

Como dramaturgo, sus obras Coto de Caza, Dos a Cero, Temblores en la Boca de mi Padre, Inolvidable, Kiev y Tercero Excluido han recibido menciones y premios en diversos concursos. Fue nominado al Premio Trinidad Guevara a la Actividad Teatral 2008, en la terna correspondiente al rubro Revelación Masculina, como autor de «Kiev». En su faceta de director, inició su actividad trabajando como Asistente de Dirección y como Director Asistente, con Susana Torres Molina y Alfredo Martín. Ha dirigido sus obras Inolvidable, Atado al Cuello y Umbral.