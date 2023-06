Homenaje a Mercedes Sosa, Mercho Remix con Ozuna y más: los lanzamientos musicales de la semana

Mercedes Sosa, remix de Mercho con Ozuna y canción de La China Suárez. Los lanzamientos musicales de la semana del 26 al 30 de junio.

Desde El Destape armamos la lista de los lanzamientos musicales destacados de cada semana. Entre el 26 y el 30 de junio salió el primer adelanto del disco en homenaje a Mercedes Sosa, "Mercedes florecida"; Lil Cake sacó el remix de su exitoso hit Mercho con Ozuna y La China Suárez sacó su nueva balada de corazón roto, Desaniversario.

Los lanzamientos musicales de la semana del 26 al 30 de junio

Mercedes Sosa, Rozalén y Víctor Heredia feat. Silvina Moreno, Dakillah y Daniela Herrera - Razón de vivir

Se publicó el primer adelanto del disco “Mercedes Florecida”. Una celebración colectiva de algunas canciones que Mercedes Sosa popularizó, con nuevos arreglos de su productor artístico Popi Spatocco (“Cantora”), que reúne a más de treinta artistas de distintos estilos, procedencias y generaciones. Razón de vivir reune a Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Rozalén, Silvina Moreno, Daniela Heredia y Dakillah.

Escuchalo acá

Lil Cake x Ozuna x Ryan Castro feat. Migrantes & Nico Valdi - Mercho Remix

Luego del éxito mundial MERCHO, que llevó a Lil CaKe y Migrantes a lo más alto de los charts internacionales, los artistas se unen al consagrado artista puertorriqueño Ozuna y a la estrella colombiana Ryan Castro para presentar este explosivo remix.

Escuchalo acá

La China - Desaniversario

Desaniversario es una canción dedicada a lo que pudo haber sido y no fue. La China Suárez busca que su público se vea identificado con su música y con el sentimiento que tuvo en el momento de escribir esta canción.

Escuchalo acá

Emmanuel Horvilleur - Te daría

Viviendo un gran presente, Emmanuel Horvilleur presenta Te Daría, su nueva canción y videoclip. Aquí Emma le canta al amor de pareja, pero también al amor fraternal: dar y recibir. En sus palabras: “Te daría es una canción que toca el tema del trueque en el amor. Dar es dar. Qué bueno que es recibir el desayuno en la cama.”

Escuchalo acá

Tainy y Bad Bunny - Mojabi Ghost

Tras 15 años elaborando éxitos de reguetón, el productor puertorriqueño Tainy presentó su primer álbum "Data", que cuenta con una colaboración con la súper estrella de la música urbana, Bad Bunny. "Quise tener un conjunto de personas que me inspiraron a hacer música hasta llegar a ser productor, más con los que estoy trabajando ahora y con quienes nunca había trabajado, pero me llamaban la atención. Tuve una compilación de artistas increíbles", expresó el productor al lanzar el disco.

Escuchalo acá

Shakira y Manuel Turizo - Copa vacía

Shakira lanzó su nuevo sencillo Copa Vacía junto a Manuel Turizo. Siguiendo los lanzamientos de Te Felicito, Monotonía y la Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, hay una tendencia más que evidente por parte de la artista en abordar el tema de su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué desde distintas perspectivas.

Escuchalo acá

Blur - St. Charles Square

Una semana antes de que Blur se suba al escenario del Estadio Wembley con dos shows imperdibles, la banda presenta hoy ‘St. Charles Square’, la canción más reciente de su esperado álbum "The Ballad of Darren", que se conocerá el 1° de julio. "St. Charles Square es un lugar en donde se pueden encontrar fantasmas de monstruos”, dijo Damon Albarn sobre el lanzamiento.

Escuchalo acá

Joelle - Arrepentido

Joelle presenta Arrepentido, el segundo adelanto de su esperado álbum debut “Ikigai”. Con esta canción la artista sorprende mostrando su versatilidad musical y actoral. Junto con el productor musical Xross, quisieron cerrar el álbum con un reggaetón, género que fue un desafío para la artista en cuanto a exploración personal.

Escuchalo acá

Barco - El viaje de la canción

Luego de haber lanzado “Piel y Mar” y “Nadie estaba preparado” a modo de adelanto, Barco presenta su tercer álbum de estudio producido y mezclado por Andy Daze y Hector Castillo en GB’s Juke, NYC, USA.

Escuchalo acá

Benjamín Walker y Luis Enrique - No hace falta saber

El destacado músico y compositor chileno Benjamín Walker presenta su nuevo single junto a Luis Enique. "No hace falta saber. Una canción que nos invita a estar abiertos a recibir sean cuales sean las consecuencia de nuestras canciones. Procurar encontrar la felicidad en la acción misma, en nuestros procesos, y no condicionarlos injustamente a ser buenos o malos procesos según se cumplan o no nuestros objetivos", cuenta el artista.

Escuchalo acá