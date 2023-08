El regreso de Miley Cyrus y Ariana Grande, La China Suárez y más: los lanzamientos musicales de la semana del 21 al 25 de agosto

Desde El Destape armamos la lista de los lanzamientos musicales destacados de cada semana. Entre el 21 y el 25 de agosto, Miley Cyrus lanzó su esperada canción Used to Be Young, Ariana Grande concretó su regreso a la música con un revival de su primer disco “Yours Truly" y La China Suárez presentó un bolero de desamor.

Miley Cyrus - Used to Be Young

Después de entusiasmar a sus fanáticos con una exitosa campaña publicitaria a través de las redes sociales y vía pública, Miley Cyrus estrenó su esperada canción Used to Be Young. "Es optimista y hay una tristeza, es permitir que la tristeza y la alegría sucedan simultáneamente, lo que pasa todo el tiempo. Lo más importante es que esta canción trata sobre mirar al futuro y hacia dónde voy", explicó la artista sobre el lanzamiento, la primera canción post su último álbum "Endless Summer Vacation".

Escuchalo acá

Ariana Grande - Honeymoon Avenue (Live from London)

Ariana Grande celebra los 10 años de su primer disco “Yours Truly". Se podrá disfrutar de una serie de presentaciones en vivo recientemente grabadas, que también tendrán lugar durante la semana que viene, con temas como “Honeymoon Avenue” y “Daydreamin’”. El 30 de agosto continuará con las celebraciones con un show y un backstage con varias curiosidades.

Escuchalo acá

La China - Ay ay ay

La China regresa con una nueva canción titulada: “Ay Ay Ay”, se trata de una balada que capta los sentimientos más profundos que acompañan a las personas en los momentos de desamor. Engloba los ritmos de un tranquilo bolero, cuya producción estuvo a cargo de Diego Mema y Santiago Celli.

Escuchalo acá

Feid - Ferxxo 151

Feid, el artista Latino del momento con más impulso global, compartió su nuevo sencillo “Ferxxo 151” junto a Icon, una canción divertida que es acompañada con un video alegre donde vemos a Feid celebrando junto a su equipo los buenos momentos en un bote navegando las aguas de España. De esta forma, anuncia su muy anticipado nuevo álbum, ‘MOR NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD’ para el 29 de septiembre.

Escuchalo acá

Selena Gómez - Single Soon

Tras un año sin sacar música, Selena Gomez vuelve al ruedo con Single Soon, una canción fresca y divertida con la que celebra su soltería junto a sus amigas.

Escuchalo acá

David Lebón - Herencia Lebón

David Lebón presenta "Herencia Lebón". Esta semana se publicó la primera parte de un show de 6 temas. El artista se juntó con su banda, más algunos invitados de lujo, en un estudio del barrio de Almagro, para grabar un show de seis temas (propios y de notables compositores) de los cuales hoy, se conocen los primeros tres, en formato eléctrico. El set con 3 temas acústicos se estrenarán el 15 de septiembre.

Escuchalo acá

Francisca Valenzuela - Adentro

“Adentro” expande la ya aplaudida honestidad que Francisca Valenzuela deposita en sus creaciones, ahora desde una vereda mucho más personal y vulnerable, donde son las propias experiencias las que van tejiendo un mapa de dolores y sanaciones. El sucesor de “Vida Tan Bonita” abraza la intimidad, el autodescubrimiento, la fragilidad y el amor propio con toda la madurez y experiencia que ha construido la chilena en su celebrada carrera.

Escuchalo acá

Blunted Vato y Ecko x Lolo OG x Bruno LC x Taiu - BLUNTED 7

BLUNTED VATO anuncia la séptima entrega de sus ya legendarias sesiones, que suman más de 100.000.000 de streams, junto a pesos pesados del género urbano como ECKO y LOLO OG. Producido por BRUNO LC, y con arreglos a cargo de TAIU, “BLUNTED 7” promete al igual que sus anteriores entregas dar una cachetada de frescura y flow a la escena nacional

Escuchalo acá

&Y - Intoxicarme

Con influencias de los 90's y alternativo moderno, &Y se agracia con su tercer sencillo "Intoxicarme". La canción, toma elementos tanto del synth pop, como de la música house, y le da un giro hacia la esencia alt rock que caracteriza al proyecto &Y. Transmite un aire nostálgico, pero al mismo tiempo tiene algo alentador, esperanzador. Como si la luz al final del túnel estuviese muy cerca, gracias a la superposición de letra, con sus melodías y contra melodías, y todo sobre un beat súper bailable y cool.

Escuchalo acá