Contrario a lo que muchos creen, Carlos Gardel nunca interpretó uno de los tangos más famosos de Enrique Cadícamo.

Compuesto en 1935 por Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián, "Nostalgias" es uno de los tangos más emblemáticos sobre el desamor y la bohemia porteña. Aunque fue encargado como homenaje a Carlos Gardel tras su muerte, el Zorzal nunca llegó a interpretarlo, convirtiéndose de todas formas en un clásico de la música popular.

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La letra, escrita por Enrique Cadícamo y musicalizada por Juan Carlos Cobián, comienza con una imagen clara: “Quiero emborrachar mi corazón, para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir... Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas...”. El protagonista busca en el alcohol y los encuentros pasajeros la forma de olvidar un amor que lo consume, aunque sabe que no lo logrará.

¿Cuál es la historia real detrás de la letra del tango 'Nostalgias'?

Curiosamente, la inspiración de Cadícamo no provino de una sola historia personal, sino que fue fruto de varias anécdotas recogidas durante sus noches de bohemia. Así imaginó a un hombre que, en un cabaret, intenta ahogar su dolor con tragos y mujeres, sin conseguir escapar del recuerdo de quien lo dejó.

La canción continúa con versos que transmiten angustia y resignación: “Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto... pronto le hablará de amor... ¡Hermano! Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir...”. Esta pieza se estrenó en noviembre de 1935 en una boite de la calle Florida, marcando un antes y un después en el tango.

El mito de Gardel y el trágico destino que rodeó su estreno

Contrario a lo que muchos creen, Carlos Gardel nunca interpretó 'Nostalgias'. El Zorzal Criollo falleció en un accidente aéreo en Medellín en junio de ese año, meses antes del estreno del tango. La obra fue encargada por Alberto Ballerini para homenajear al cantor, y Cadícamo junto a Cobián trabajaron en la composición para el espectáculo El cantor de tangos.

Enrique Cadícamo fue un destacado poeta y letrista del tango.

Aunque Ballerini descartó 'Nostalgias' por su complejidad musical, la canción superó con creces la poca repercusión de la obra original. Fue presentada con éxito en el local Charleston, y terminó dando nombre al primer álbum grabado por la multinacional CBS, consolidando su lugar en la historia.

Su primer cantor y el rol de la canción en el tango

Los versos finales claman al bandoneón: “Gime, bandoneón, tu tango gris, quizá a ti te hiera igual algún amor sentimental... Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas... Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez... Quiero emborrachar mi corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor”. La melancolía y el deseo de olvido se funden en una pieza inolvidable.

Respecto a quién fue el primer intérprete, no hay certezas absolutas. Algunos atribuyen ese mérito a Antonio Rodríguez Lesende con la orquesta de Ciriaco Ortiz, mientras que otros destacan la grabación más emblemática de Charlo en febrero de 1936, acompañado por el trío de guitarras de Odeón. También la versión de Hugo del Carril con la Orquesta Víctor en noviembre de ese año recibió gran reconocimiento.

Para Cadícamo, 'Nostalgias' representó un punto de inflexión en su carrera, tras éxitos previos como Pompas de jabón y La casita de mis viejos. La colaboración con Cobián marcó un cambio hacia melodías más profundas y abiertas, que luego se reflejaron en tangos como Ave de paso y Los mareados, consolidando su legado en la música porteña.