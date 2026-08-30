Buscan una foto que podría revelar un misterio de la infancia de Carlos Gardel: piden ayuda a la comunidad

La historia de Carlos Gardel todavía guarda interrogantes. A más de nueve décadas de su muerte, una investigación busca reconstruir un episodio de su infancia que podría aportar nuevas pistas sobre sus primeros años en Buenos Aires: la escuela a la que habría asistido cuando era niño.

La búsqueda está encabezada por Walter Santoro, director ejecutivo de la Fundación Internacional Sucesores de Carlos Gardel, que sostiene que el cantor estudió en la Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º, ubicada en Libertad 455, en la Ciudad de Buenos Aires. La institución funcionó allí entre 1895 y aproximadamente 1930 y, según la investigación, Gardel habría ingresado en 1899.

La foto de Gardel que incentivó a la investigación.

Todo comenzó con una fotografía en la que aparece un niño identificado como Carlos Gardel junto a otros alumnos. Durante un tiempo se creyó que la imagen correspondía a una escuela de Uruguay, pero Santoro comenzó a investigar esa hipótesis y encontró elementos que, según sostiene, apuntan hacia Buenos Aires.

Uno de los argumentos tiene que ver con la arquitectura del edificio. El investigador explicó que inicialmente la construcción fue asociada con colegios uruguayos, pero que un arquitecto le señaló que ese tipo de estructura, conocida como “casa chorizo”, era habitual tanto en Buenos Aires como en Uruguay durante aquella época.

A partir de allí, la Fundación comenzó a reconstruir la historia de la escuela porteña y afirma haber encontrado un elemento especialmente importante: un certificado de estudios de Gardel correspondiente a ese establecimiento. Sin embargo, Santoro considera que todavía falta una prueba documental que permita fortalecer la hipótesis.

El pedido de ayuda: buscan fotos de hace más de un siglo

La Fundación ahora quiere recurrir a quienes puedan conservar recuerdos familiares. El objetivo es encontrar fotografías escolares, boletines, certificados o cualquier otro documento relacionado con la Escuela Elemental N.º 2.

La explicación es sencilla: si Gardel efectivamente asistió a esa institución y su madre, Berta Gardes, pudo conservar una fotografía escolar, es posible que otras familias de la época también hayan comprado ejemplares similares. Por eso, la Fundación cree que todavía podrían existir imágenes guardadas durante generaciones en álbumes familiares.

“Tiene que haber más fotos de estas”, sostuvo Santoro, quien explicó que están buscando al menos una imagen adicional o documentación escolar que permita avanzar con la investigación.

El pedido apunta especialmente a personas que tengan abuelos, bisabuelos o familiares que hayan asistido a esa escuela y puedan conservar fotografías o papeles de la época.

Una nueva pieza en el eterno misterio sobre Gardel

La investigación se suma a una de las discusiones más persistentes alrededor de la figura del Zorzal Criollo: dónde nació realmente Carlos Gardel.

La hipótesis tradicional sostiene que nació en Toulouse, Francia, en 1890, como Charles Romuald Gardes, y que llegó a Buenos Aires junto a su madre cuando era muy pequeño. La llamada teoría “uruguayista”, en cambio, afirma que nació en Tacuarembó y que posteriormente fue entregado a Berta Gardes para ocultar su verdadero origen.

En este caso, la Fundación busca avanzar por otro camino: reunir documentación sobre su infancia y su paso por Buenos Aires. Para Santoro, encontrar nuevas fotografías o documentos podría aportar elementos para contrastar las distintas versiones que existen sobre la vida del cantor.

La propia Fundación reconoce que todavía está en plena investigación. Por eso, en lugar de dar el misterio por resuelto, lanzó un pedido concreto: revisar viejos álbumes familiares y buscar cualquier imagen o documento que pueda estar relacionado con aquella escuela de la calle Libertad. Una fotografía guardada durante más de cien años podría convertirse, ahora, en una nueva pieza para reconstruir los primeros años de uno de los artistas más importantes de la cultura argentina.