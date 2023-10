Un actor de Jurassic Park dio la peor noticia: "Preparado para la muerte"

Uno de los actores más famosos de la querida saga de aventuras con dinosaurios habló de su lucha contra el cáncer.

El actor y figura protagonista de la película Jurassic Park Sam Neill rompió el silencio y habló de su dura lucha contra un agresivo cáncer en la sangre. "No le tengo miedo a la muerte", reflexionó el querido actor neozelandés de 76 años.

The Hollywood Reporter se hizo de declaraciones que el actor -reconocido por haber encarnado al Dr Alan Grant en Jurassic Park, entre decenas de películas exitosas- compartió en una entrevista con la Australian Broadcasting Corporation: "Estoy preparado para eso (la muerte). Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control. Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella… Estoy en un mundo muy incierto en este momento".

En ese sentido, el intérprete que también trabajó bajo las órdenes de John Carpenter en el filme de culto En la boca del miedo reconoció que le molesta y le parece "un horror" la idea de dejar la actuación. Luego de ser diagnosticado el año pasado, Neill se sometió a sesiones de quimioterapia que luego de tres meses dejaron de surtir efecto. Tras ello, comenzó a tomar un medicamento que si bien redujo la enfermedad, le dejó efectos secundarios.

A su vez, Neill reconoció que su foco hoy está puesto en sus nietos y en sus viñedos, además de finalizar las filmaciones de Apples Never Fall, junto a Annette Bening, y de escribir su libro de memorias, Did I Ever Tell You This?. "Todos los días me levanto agradecido", reflexionó el actor que recientemente participó de Jurassic World Dominion, junto a sus compañeros Laura Dern y Jeff Goldblum.

El mensaje de Sam Neill tras la viralización de sus declaraciones sobre la muerte

Tras la preocupación que generaron sus dichos, el actor subió un video a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores, pidiéndoles que "ignoren" las notas que sacó la prensa con sus comentarios "sacados de contexto". "Tengan la seguridad de que estoy firmemente en remisión y planeo seguir así durante los próximos años. Todo está bien, hermoso día aquí en Australia Occidental, y mañana también lo estará", aseguró Sam Neill.

En los últimos años, Sam Neill saltó a la popularidad nuevamente por su cambio de vida en una granja: selfies con sus mascotas, publicaciones retro para alegrar a los fans de Jurassic Park y videos donde se lo ve compartiendo recetas de cocina, leyendo e incluso haciendo sketches de humor.