Steve Martin fue acusado por una actriz de Hollywood: "Me golpeaba todo el día"

El comediante que en la actualidad protagoniza la serie Only Murders in the Building quedó envuelto en una polémica acusación.

La actriz Miriam Margolyes lanzó Oh Miriam! Historias de una extraordinaria vida, su nuevo libro de memorias, donde escribió una terrible historia que involucra al actor y comediante Steve Martin, quien la habría golpeado durante el rodaje de la película musical La tiendita del horror, de Frank Oz. "Era un hombre horrible", definió la actriz.

“Durante mi único número musical me golpearon todo el día puertas que se abrían en mi cara. Golpeada, abofeteada y derribada repetidamente por un Steve Martin desagradable y sin remordimientos. Quizás actuó con método pero llegué a casa de mal humor y con un dolor de cabeza terrible", escribió Margolyes, quien saltó a la fama por interpretar a la profesora Sprout en la saga de películas Harry Potter.

"Era increíblemente antipático porque era un perfeccionista. Era un artista al que lo único que le interesaba era que el momento cómico saliera bien, y tenía razón en hacerlo, pero debería haberme incluido en ese proceso”, continuó. Además, Margolyes sumó que “ella habría incluido a la persona con la que estaba trabajando”, pero Martin “no estaba interesado en eso”. “Simplemente pensé que era un hombre bastante horrible. Era una basura, es todo lo que puedo decirte”, remarcó.

Más allá de estas duras apreciaciones sobre el rodaje de la película, la actriz afirmó que considera al exitoso intérprete un "superdotado". Luego de la viralización de estas declaraciones, varios medios intentaron comunicarse con el representante de Steve Martin, pero hasta el momento ni este ni el actor dieron declaración al respecto.

Miriam Margolyes, actriz de Harry Potter, acusó a Arnold Schwarzenegger de tirarse un pedo "en su cara"

De acuerdo a lo que reveló en una entrevista que concedió en el podcast I’ve Got News For You (Tengo noticias para vos), a la actriz que interpretó a la profesora Sprout en la película del mago no le gustó nada trabajar junto a Schwarzenegger, con quien compartió trabajo en el filme de acción End of Days (El día final), estrenada en el cine en 1999.

"Estaba interpretando a 'Mabel', la hermana de 'Satanás', y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo", aseguró Margolyes, quien recuerda muy mal a su colega. De hecho, la actriz dejó en claro que Schwarzenegger fue muy irrespetuoso, teniendo en cuenta que no se dio en el marco de una escena de grabación. "No estábamos rodando la película, estaba en una de los cortes entre toma y toma, pero no lo perdono", sentenció.