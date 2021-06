Sharon Stone fulminó a Meryl Streep: "No es tan buena actriz"

La actriz de Bajos instintos fulminó a Meryl Streep y remarcó que el negocio "está estructurado para que todos la envidien".

Dicen que a veces falla el inconsciente y en una reciente entrevista Sharon Stone mostró sus verdaderos sentimientos hacía Meryl Streep, valuada como una de las actrices más importantes y talentosas de la industria de Hollywood. Furiosa con una periodista, la actriz de Bajos instintos arremetió contra su colega: “Yo hago mucho mejor de villana que Meryl y estoy segura de que ella misma lo diría".

Entrevistada por la revista estadounidense Everything Zoomer a propósito de la reciente publicación de su libro autobiográfico La belleza de vivir dos veces, Sharon Stone se molestó con la pregunta de la entrevistadora, quien dijo: “Así que cuando finalmente lograste trabajar con Meryl Streep, te diste cuenta de que...”. La actriz cortó abruptamente la pregunta y sentenció: “Me gusta el modo en el que construiste la frase, que finalmente pude trabajar con Meryl Streep. No dijiste: ‘Meryl finalmente consiguió trabajar con Sharon Stone’. Ni que finalmente pudimos trabajar juntas”.

Sin palabras, la periodista trató de profundizar en el tema y Stone expresó: “Buen punto, porque así es como ha ido su vida, ella la construyó para ser la de ‘todo el mundo quiere trabajar con Meryl’. Me pregunto si eso le gusta”. Cabe señalar que ambas trabajaron juntas en la película The Laundromat (2019). “Este negocio está estructurado para que todos envidiemos y admiremos a Meryl porque solo Meryl ha logrado ser la buena”, dijo, irónica. “Y todo el mundo tiene que competir con Meryl. Creo que es una mujer y una actriz maravillosa pero, en mi opinión, de forma bastante franca, hay otras actrices igual de talentosas que Meryl Streep. Toda la iconografía de Meryl Streep es parte de lo que Hollywood le hace a las mujeres”, analizó Stone, picante.

“Viola Davis es tan gran actriz como Meryl Streep, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet. Pero decís Meryl y la gente se cae redonda. Yo hago mucho mejor de villana que Meryl y estoy segura de que ella misma lo diría. Meryl no lo habría hecho bien en Bajos Instintos o en Casino. Yo lo haría mejor. Y lo sé. Y ella lo sabe. Pero todos estamos programados para pensar que solo Meryl...”, siguió. Aunque la periodista se disculpó con Stone, la actriz le recriminó el modo en que hizo la pregunta, 'que es como todos estamos formados para pensar'.

Para cerrar su fuerte descargo contra su colega, Stone sentenció: “A todas se nos etiqueta como la reina de algo. ¡Yo soy la reina de las groserías! ¡Ella es la reina de aquello otro! Todos tenemos un asiento asignado. Si trabajáramos en un supermercado, ella no sería siempre la cajera número uno. Todos estaríamos haciendo nuestro trabajo. Todo el mundo necesita mejorar y todos siempre tenemos ese día no tan bueno. Incluso Meryl. Se nos enseñó que no todo el mundo logra un sitio en la mesa. Una vez que alguien es elegido, nadie más puede conseguirlo”.