La estrella de "Volver al futuro" reveló cuál fue el momento más oscuro de su vida.

En los próximos días Michael J. Fox sacará una autobiografía titulada "No Time Like the Future", en el que relata su vida y cómo se enfrentó a los momentos más oscuros que le tocó atravesar, como el Mal de Parkinson que sufre desde 1998 y ha deteriorado su salud de manera progresiva. "Mi memoria a corto plazo está destruida", reveló, en uno de los pasajes del libro. Quien fue la estrella de "Volver al futuro" no baja los brazos en su lucha por seguir viviendo.

En el libro se detalla cómo durante años Fox luchó contra la enfermedad, siempre con una sonrisa, y un episodio clave ocurrido en 2018: un tumor no canceroso se formó en su cuerpo causándole un dolor horrible. "Iba derecho a la parálisis si no me operaban. El tumor estaba contrayendo la médula 8espinal), por lo que tenían que tener mucho cuidado al extirparlo para que no hicieran más daño”, le confesó a la revista People en una entrevista que lo puso en el centro de los focos. Afortunadamente, la operación fue exitosa y el actor inició un duro proceso de recuperación en el que tuvo que aprender a caminar nuevamente.

Ya recuperado, el momento más oscuro de su vida aún no había llegado. Casteado por Spike Lee para filmar un cameo en una película, se cayó en la cocina de su casa y se rompió el brazo, con heridas muy graves. "Solo esperé. Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: 'Esto es lo más bajo que puedo'. Fue cuando cuestioné todo. No puedo poner una cara brillante en esto. No hay ningún lado positivo en esto, no hay ventajas. Esto es solo pesar y dolor ", señaló en su autobiografía.

"Parkinson, mi espalda, mi brazo... se suman a mover la aguja en el índice de miseria en comparación con lo que atraviesan algunas personas. Pensé, ¿Cómo puedo decirle a esta gente, "Mira el lado positivo. Las cosas van a ser geniales? Entre el Parkinson, mi espalda, mi brazo... sé que no se compara con lo que vive mucha gente, pero no sabía cómo hacer para inspirar a otros a mirar el futuro de manera luminosa. No sabía cómo decirles: ‘Las cosas van a estar bien’”, escribió, en otro tramo.

Lo más doloroso es una confesión sobre su memoria, que lo aleja de cualquier posibilidad laboral en cine y televisión, ni siquiera en pequeños roles: “Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve un gran dominio para memorizar mis líneas. Y tuve algunas situaciones extremas en los últimos trabajos que hice. Fue duro. Sigo escribiendo y afortunadamente lo disfruto mucho”.

Pese al dolor, el actor que interpretó a Marty McFly reflexionó sobre su vida: "Estoy tranquilo y de hecho la paso muy bien. La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia. Me encanta estar con Tracy. Me encanta no hacer muchas cosas inútiles que solía hacer, porque no tengo la energía ni el tiempo".