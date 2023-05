Las hijas de Sylvester Stallone revelaron el infalible truco amoroso del actor de Rocky y Rambo

Scarlet, Sistine y Sophia Stallone revelaron el aspecto más extraño de su padre como "consejero amoroso".

En el marco del estreno del reality La familia Stallone, Scarlet, Sophie y Sistine -las hijas de Sylvester Stallone, popular actor que saltó a la fama con las sagas de Rocky y Rambo- revelaron que su papá es muy celoso con sus novios y que también hace uso de un truco infalible para ayudarlas en las rupturas de pareja. "Es un sabio". revelaron.

En diálogo con el podcast Giggly Squad, las hijas del actor hablaron del aspecto desconocido del actor cuando se trata de sus relaciones amorosas. “Mi padre es un sabio cuando se trata de nuestra vida amorosa, nos ayuda en muchas áreas. Por ejemplo, él escribe la mayoría de los mensajes de texto con los que rompemos relaciones”, reveló Sistine Stallone, joven de 24 años, abriendo el juego a que sus hermanas compartan sus experiencias con Sylvester Stallone ayudándolas en temas de pareja.

“Sugiero encarecidamente a las chicas que se acerquen a su padre y le pidan que escriba un mensaje de ruptura porque los hombres conocen a los hombres. Te lo aseguro. Y nuestros ex nunca se han enojado por la honestidad de nuestros mensajes”, agregó Sophie.

Además, Sistine sumó: “Nosotras decirnos, ‘Este chico es un buen partido, vamos a traerlo a casa’, y cuando eso pasa nuestro papá siempre se muestra distante. Se queda en una esquina y no dice nada, solo con el fin de intimidar”. En sintonía, Sophia apuntó cuál es la estrategia del actor popular por sus personajes de héroe de acción para filtrar a sus novios: “Siempre tiene un habano en su mano. Una vez le pregunté: ‘¿Por qué haces eso? Y él me respondió: ‘En los primeros cuatro minutos de conocerlo, puedo saber si un novio va a durar o no, y por eso a veces no pierdo el tiempo’. Y siempre tiene razón”. Por último, Sophia reconoció: "Solo le gustan los novios de mi hermana Scarlet".

Pamela Anderson deslizó la propuesta candente que le hizo Sylvester Stallone

El documental autorizado Pamela Anderson: Una historia de amor se estrenó en Netflix y desató una hecatombe de escándalos ya que la actriz y modelo no se priva de citar con nombre y apellido a artistas y celebridades que se involucraron de forma polémica en su vida. Uno de los papelones más trascendentes que dejó la producción tuvo de protagonista a Sylvester Stallone, estrella de Rocky y Rambo, y una propuesta candente que destapó un enfrentamiento mediático.

En la película de Netflix -que nació como una contraofensiva a la serie Pam & Tommy y una forma de potenciar el lanzamiento de sus memorias- la actriz de Baywatch reveló que Stallone le ofreció una casa y un Porsche a cambio de que sea su "chica número uno". “¿Eso significa que hay una número dos?”, exclamó Pamela, a lo que él respondió: “Esa es la mejor oferta que recibirás, cariño. Estás en Hollywood ahora”.

Según el relato de la mediática, la propuesta hot fue rechazada por sus propios intereses del momento: “Quería estar enamorada. No quería nada menos que eso”. Las declaraciones se hicieron virales con rápidez y llegaron hasta el mismísimo actor, que no salió a hablar y en cambio prefirió que su representante lanzase un comunicado de defensa.

“Las declaraciones de Pamela Anderson atribuidas a mi cliente, son falsas y fabricadas. El Sr. Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración”, expuso el representante del actor en un comunicado dirigido a los medios de Estados Unidos donde se desliga de las acusaciones de Pamela Anderson.