La grave denuncia de los actores de Romeo y Julieta que podría terminar con Paramount

A más de 50 años después de su estreno, los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting denunciaron a Paramount por "explotación sexual" de menores durante el rodaje de Romeo y Julieta.

En 1968 se estrenó Romeo y Julieta, adaptación al cine de la obra de William Shakespeare dirigida por Franco Zeffirelli. Olivia Hussey y Leonard Whiting dieron vida a los protagonistas y, más de 50 años después del lanzamiento, denunciaron a Paramount por "explotación sexual" de menores en la producción.

Hussey y Whiting tenían 15 y 16 años respectivamente cuando participaron en el filme. La cinta fue un éxito y optó a cuatro premios Oscar, pero también generó polémica por algunas de sus escenas en las que aparecían los protagonistas semidesnudos. Ahora Hussey y Whiting, de 71 y 72 años, demandaron a Paramount por explotación sexual y distribución de imágenes de adolescentes desnudos. La demanda alega que Zeffirelli, que murió en 2019, les aseguró a ambos actores que no habría desnudos en la película y que llevarían ropa interior de color carne en las secuencias pero en los últimos días de filmación, el director supuestamente les pidió que actuaran desnudos con maquillaje corporal o, de lo contrario, "la película fracasaría".

Según la denuncia, Zeffirelli les mostró dónde se colocaría la cámara y les aseguró que no se fotografiaría ni se publicaría ningún desnudo en la película. El texto legal alega que fue deshonesto y que, de hecho, Whiting y Hussey fueron grabados desnudos sin su conocimiento. "Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, creyeron que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, sinceramente, a los 16, ¿qué haces? No hay opciones. No había #MeToo", expuso Tony Marinozzi, representante de ambos artistas.

Aparentemente, Hussey y Whiting sufrieron problemas mentales y emocionales en los 55 años transcurridos desde el estreno de la película, y también perdieron oportunidades laborales. Variety reveló que están buscando una compensación económica "que supere los 500 millones de dólares". La demanda se basa en parte en una ley de California que suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones para delitos pasados de abuso sexual infantil. A raíz de esto, a los tribunales han llegado varias denuncias contra los Boy Scouts y la Iglesia Católica, entre otras organizaciones, en los días previos a la fecha límite, fijada para el 31 de diciembre.

Una declaración que empaña la demanda

Pese a su decisión de demandar, cabe destacar que en 2018 Hussey concedió una entrevista a Variety en la que defendió las secuencias de desnudos. "Nadie de mi edad había hecho eso antes. Se necesitaba para la película", expuso.