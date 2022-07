Emilia Clarke habló de los aneurismas que sufrió mientras hacia Game of Thrones

La actriz Emilia Clarke habló de los dos episodios de aneurismas que tuvo mientras filmaba la serie de HBO y cómo en ambos casos tuvo que ser operada de urgencia.

Emilia Clarke logró el reconocimiento popular gracias a Daenerys Targaryen, su icónico personaje en la serie Game of Thrones (HBO). Ese trabajo le dio muchas alegrías y algunos malestares, que repercutieron directamente en su salud: la actriz sufrió dos aneurismas que la dejaron sin partes de su cerebro.

En diálogo con la BBC’s Sunday Morning, la actriz británica contó que sufrió el primer episodio en 2011, luego de la grabación de la primera temporada, mientras que el segundo, tuvo lugar en 2013. En ambos casos necesitó de varias operaciones de emergencia, en las cuales estuvo a punto de perder la vida.

“La parte de mi cerebro que ya no se puede usar... es notable que pueda hablar, a veces articular, y vivir mi vida completamente normal y sin repercusiones. Pertenezco a la muy, muy, muy pequeña minoría de gente que puede sobrevivir a esto”, afirmó la Madre de los Dragones.

“Realmente falta bastante. En los accidentes cerebrovasculares, tan pronto como alguna parte de tu cerebro deja de recibir sangre por un segundo, desaparece. La sangre encuentra un camino diferente para moverse, pero luego, cualquier parte que falte desaparece”, agregó, profundizando en el difícil cuadro.

Afortunadamente, la actriz se pudo recuperar y tras los dos episodios de aneurisma decidió fundar una organización benéfica para quienes sufrieron lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares. Desde entonces, Clarke se ha involucrado en la tarea de ayudar a todos los que transitaron alguno de estos episodios.

Olivia Colman y Emilia Clarke protagonizarán Secret Invasion, una nueva serie de Marvel

Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Emilia Clarke y Ben Mendelsohn protagonizarán la próxima serie de Marvel, Secret Invasion, que ampliará su universo cinematográfico de superhéroes y que se encuentra pronta a comenzar su etapa de producción para la plataforma de streaming Disney+. La historia, que se centrará en la infiltración en el planeta por parte de los Skrull, una raza alienígena vinculada a los eventos de la franquicia de los Avengers, fue guionada por Kyle Bradstreet, conocido por su trabajo en Mr. Robot, quien también ocupará el rol de productor ejecutivo, de acuerdo al sitio especializado The Hollywood Reporter.

Jackson y Mendelsohn repetirán sus papeles de las películas como Nick Fury y Talos, respectivamente, mientras que los personajes que interpretarán la ganadora del Oscar Olivia Colman -que brilló como la reina Isabel II en The Crown (Netflix) y Emilia Clarke -la famosa Daenerys Targaryen de Game of Thrones (HBO)- aún no fueron revelados.