El triste anuncio de Judi Dench a sus 88 años: "Ya no puedo"

La reconocida actriz británica que el año pasado recibió una nominación a los Oscar por su rol en la película Belfast hizo un triste anuncio que implica a su salud.

La legendaria actriz Judi Dench, que tiempo atrás expresó su preocupación acerca de la enfermedad en la vista que sufre, conocida como degeneración macular asociada a la edad, reapareció en la agenda pública con un doloroso anuncio. "Ya no puedo", expresó la británica de 88 años que el año pasado recibió su última nominación a los premios Oscar por la película Belfast.

En una entrevista concedida al Sunday Mirror, la actriz declaró: "Quiero decir que ya no puedo ver en un set de filmación. Y no puedo ver para leer. Así que no puedo ver mucho. Tengo que lidiar con eso". Además, reveló que está recibiendo ayuda de sus amigos si tiene que encarar algún rol en cine: "Es difícil si tengo un papel de cualquier duración. Aún no he encontrado la manera. Tengo muchos amigos que me enseñarán el guión y aún tengo memoria fotográfica".

La actriz definió su enfermedad como "el choque más terrible para el organismo" y consideró que es "espantoso" y "terrible" tener que depender tanto de la gente. Aún así, continúa trabajando aunque cada vez tenga más dificultades para ello. "Tengo un miedo irracional al aburrimiento. Por eso ahora tengo este tatuaje que dice 'carpe diem'. Eso es por lo que deberíamos vivir", se sinceró la intérprete, optimista a pesar de su delicada situación.

Judi Dench es una de las actrices británicas más prestigiosas del mundo. Protagonista de la saga James Bond, en la que da vida a la intransigente jefa del MI6, M, fue nominada a ocho premios Oscar la última por su trabajo en Belfast, de Kenneth Branagh. Dench consiguió la estatuilla de mejor actriz de reparto en 1999 por su interpretación de la reina Isabel en Shakespeare in Love.

Qué había dicho Judi Dench sobre su enfermedad

"Este tipo de enfermedad afecta a miles y miles de personas en todo el mundo que tienen que enfrentarse a ello. Es algo con lo que tengo que aprender a lidiar y a lo que me tengo que adaptar pero no conlleva ceguera", aseguró Dench en 2012 en un comunicado, luego de que circularan rumores sobre su "ceguera". Según el Servicio de Salud Británico (NHS), casi un tercio de los británicos mayores de 75 años sufre degeneración ocular. Una enfermedad indolora que reduce la visión central y mantiene intacta la visión periférica. A pesar de sus problemas de visión, la actriz declaró en varias ocasiones que no piensa retirarse del cine.