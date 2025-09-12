Reparto de "And just like that...", la serie de HBO Max

Elenco de "And just like that..."

And Just Like That... es la continuación directa de la exitosa Sex and the city, la ficción que marcó un antes y un después en la televisión. Estrenada en diciembre de 2021 por HBO Max, la serie retoma la vida de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes más de veinte años después, ya en sus cincuentas, teniendo que enfrentar cambios de la madurez, nuevas dinámicas sociales y dilemas de una generación que ha debido reinventarse. Hasta la fecha, la producción cuenta con tres temporadas.

Elenco principal y personajes de "And just like that..."

Uno de los ejes más comentados de la serie es su elenco, en el que conviven rostros conocidos con incorporaciones pensadas para actualizar la narrativa, en la búsqueda de conectar con un público más contemporáneo.

Sarah Jessica Parker: interpreta a Carrie Bradshaw, la columnista y escritora que continúa narrando su vida en Nueva York con humor, reflexiones y moda inconfundible.

Sarah Jessica Parker, como Carrie Bradshaw.

Sara Ramírez: interpreta a Che Díaz, comediante, persona no binaria que sacude la vida de Miranda y aporta diversidad en las tramas de identidad y sexualidad.

Sara Ramírez, como Che Diaz.

Nicole Ari Parker: personifica a Lisa Todd Wexley, documentalista y madre, que se integra al círculo de Charlotte mostrando la vida de una familia afroamericana acomodada en Manhattan.

Nicole Ari Parker, como Lisa Todd Wexley.

Kristin Davis: es Charlotte York Goldenblatt, la más conservadora del grupo, madre dedicada que enfrenta los desafíos de criar adolescentes en un entorno cambiante.

Kristin Davis, como Charlotte York Goldenblatt.

Cynthia Nixon: da vida a Miranda Hobbes, la abogada pragmática que atraviesa una crisis existencial y sentimental, que busca reinventarse más allá de lo establecido.

Cynthia Nixon, como Miranda Hobbes.

Sarita Choudhury: es Seema Patel, agente inmobiliaria independiente y sofisticada, que se convierte en una amiga cercana de Carrie.



Sarita Choudhury, como Seema Patel.

La serie además se nutre de nuevos personajes en sus diversas temporadas. Karen Pittman interpreta a Nya Wallace, profesora de derecho que acompaña a Miranda en su vida académica y en sus dilemas personales; Christopher Jackson interpreta a Herbert Wexley, esposo de Lisa, exitoso banquero y figura clave en las escenas familiares; Evan Handler retoma a Harry Goldenblatt, el leal esposo de Charlotte, que aporta humor y estabilidad en la vida del personaje; Mario Cantone regresa como Anthony Marentino, amigo cercano del grupo, dueño de una panadería y siempre con frases punzantes.

Con esta mezcla de nostalgia y renovación, And just like that... se sostiene en gran medida en su elenco: figuras legendarias de la televisión que se reencuentran con un público fiel, al mismo tiempo que introducen nuevas voces que amplían y enriquecen el universo creado por Darren Star.