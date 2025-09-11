Final explicado de "And just like that", temporada 3 de la serie de HBO Max

"And Just Like That...", tercera temporada.

And Just Like That… es la continuación y secuela contemporánea de Sex and the City, saga ambientada en más de una década después del último largometraje, que reimagina la vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York cuando atraviesan sus 50, en una Nueva York que ha cambiado, al igual que ellas.

La tercera temporada, estrenada el 29 de mayo de 2025, fue anunciada como la última. En estos capítulos se profundiza en temas de madurez, amistad duradera, cambio, identidad personal y lo que significa estar en los 50 con experiencias amorosas previas, pérdidas y expectativas propias y sociales.

Carrie vuelve a encontrarse con Aidan, con resultados complicados. Miranda intenta cerrar capítulos sentimentales e incluso amistosos (con Steve), explorando lo que significa su vida ahora, sin ciertas seguridades de juventud. Charlotte reafirma que su carrera profesional sigue siendo clave incluso cuando la vida familiar avanza. Otros personajes nuevos y más recientes, como Seema o Lisa, también tienen tramas significativas que involucran amor, dudas sobre matrimonio, expectativas, pérdidas y realización personal.

"And Just Like That" (temporada 3, 2025)

El final de "And just like that": ¿qué sucede y qué significa?

El último episodio fue emitido el 14 de agosto de 2025, y puso punto final a la serie. Se trata de una conclusión dividida en dos partes, con varios arcos cerrados, algunas escenas absurdas o cómicas, y un desenlace mayormente centrado en Carrie.