¿"Mare of Easttown" tendrá temporada 2 en HBO Max?

Kate Winslet en "Mare of Easttown" (2021).

Mare of Easttown es una miniserie de drama criminal estadounidense, creada por Brad Ingelsby y emitida por HBO Max en 2021. Su éxito la posicionó como una producción multipremiada, por lo que se especula que la historia podría tener una segunda temporada.

La trama gira en torno a Marianne “Mare” Sheehan (interpretada por Kate Winslet), una detective en un pequeño pueblo del área rural de Pensilvania, que investiga el asesinato de una madre adolescente. A la vez, Mare lidia con su vida personal: un matrimonio roto, la muerte de su hijo por suicidio, problemas familiares, la custodia de su nieto, adicciones y traumas pasados. Cuenta con siete episodios, y la narrativa cierra muchas de sus líneas argumentales.

¿Habrá temporada 2 de "Mare of Easttown"?

Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente una segunda temporada. Pero sí hay señales de que podría ocurrir, dependiendo de varios factores. Acá lo que se sabe: existen señales positivas como que la actriz Kate Winslet ha declarado que “le encantaría volver a interpretar a Mare”, y que Brad Ingelsby le ha planteado algunas ideas interesantes. Ingelsby también ha dicho que está abierto a retomar la historia si surge un guion que sienta que “vale la pena”, alguien que le dé a Mare algo emocionalmente fuerte por enfrentar, algo que esté al nivel de lo que ya se hizo.

La productora HBO, por medio de su jefa de drama Francesca Orsi, comentó en junio de 2024 que existe una “discusión temprana” sobre la idea de retomar Mare, pero no hay nada concreto todavía. Más de doce meses después, aún no surgen noticias sobre esta posibilidad.

La serie fue originalmente diseñada como una miniserie (una producción limitada), lo que implica que su historia se planteó para cerrarse en una sola entrega. Winslet ha dicho que hacer la primera temporada fue especialmente exigente en lo emocional, lo que añadiría una carga grande si se repitiera algo parecido.

Escena de "Mare of Easttown"

¿Por qué ver "Mare of Easttown"?

Si te gustan las historias con misterio, los personajes profundos, un ambiente muy local y realista, y el conflicto personal fuerte, Mare of Easttown es una miniserie muy bien hecha, bastante cerrada y satisfactoria por sí sola. Muchos factores se mezclan en una entrega especialmente curada, a partir de niveles de emoción, desafíos personales de la protagonista y una historia difícil de superar. Sin una confirmación para una segunda temporada, lo más recomendable es volver a esa única temporada y maratonear.

Además, HBO acaba de lanzar, en septiembre de 2025, una nueva miniserie, muy similar a Mare of Easttown, en el mismo formato de thriller policial y creada también por Brad Ingelsby, llamada Task. Una serie protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey.