Final explicado de "The Walking Dead: Daryl Dixon", temporada 3 de la serie de HBO Max

"The Walking Dead: Daryl Dixon", tercera temporada.

La serie The Walking Dead: Daryl Dixon es un spin-off del universo de The Walking Dead que centra su atención en los personajes de Daryl Dixon (interpretado por Norman Reedus) y Carol Peletier (interpretada por Melissa McBride), mientras atraviesan un mundo posapocalíptico plagado de zombis. Su lucha se centra en volver a un lugar al que consideren “hogar”.

En la tercera temporada la acción los lleva a Europa, empezando por Londres y luego desembarcando en España, donde los parajes soleados, la cultura y los peligros derrochan un nuevo aire al relato. La premisa básica es: sobrevivir como siempre, pero además preguntarse hacia dónde van, qué clase de mundo pueden reconstruir y si es posible hallar esperanza incluso cuando todo lo conocido se ha desmoronado.

Final de la temporada tres de "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Daryl y Carol, con sueños de regresar a América, finalmente logran internarse en España tras un naufragio ocasionado por una tormenta cuando intentaban cruzar desde Londres en un barco. En la comunidad de Solaz del Mar, se revelan las redes de poder: el líder Federico ha cuidado que una tradición injusta: intercambiar chicas jóvenes como tributo al grupo “El Alcázar”, permanezca oculta. Justina descubre el engaño y reúne valor para exponerlo.

Una rebelión organizada por Daryl, junto a Paz y Carol exponen y derrocan a los opresores de El Alcázar. Pero justo cuando parecía que tenían un barco listo para zarpar y dejar atrás España, Fede escapa y sabotea la embarcación: Daryl, Carol, Antonio, Roberto y Justina quedan una vez más sin camino claro hacia casa.

Carol y Daryl en "The Walking Dead: Daryl Dixon".

Explicación del final de "The Walking Dead: Daryl Dixon"