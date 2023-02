Conmoción por la muerte de un actor de The Walking Dead a los 28 años

El joven actor fue encontrado muerto en su casa de Nueva York según informó la representante de su hermana, también actriz de Hollywood.

El joven actor de cine y series Jansen Panettiere murió a los 28 años y su cuerpo fue encontrado en su casa de Nueva York. La triste noticia fue confirmada por la representante de su hermana, la también actriz Hayden Panettiere.

La representante Kasey Kitchen dio a conocer a través de un comunicado el deceso del intérprete que se lució en una participación en la serie The Walking Dead, donde intepretó a Casper. La primera alarma sobre el estado de Panettiere la recibieron sus amigos, al advertir que Jansen se había ausentado a una reunión de trabajo el último domingo. Tras intentar comunicarse con él y no obtener respuesta, uno de ellos fue hasta su casa y lo encontró inconsciente, sentado en una silla.

Acto seguido, comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y una vez llegada la policía y los paramédicos Jayden ya se encontraba sin vida. En la investigación policial el padre del actor, Skip Panettiere, reveló que la última conversación que tuvo con su hijo fue el último sábado por la noche y que en dicha charla lo escuchó muy animado. La autopsia y el informe toxicológico se sabrá en las próximas semanas, para tratar de determinar si Jansen murió tras ingerir alguna sustancia.

En cine y televisión, Panettiere fue parte de los elencos de la película de Disney Tiger Cruise (2004), The Forget (2012), Summer Forever (2015), El medallón perdido: Las aventuras de Billy Stone (2012) y programas infantiles como Mano a mano, Las pistas de Blue, Robots, Ice Age: The Meltdown y The X’s. En sus redes sociales, Panettiere acostumbraba a compartir con sus seguidores postales familiares y obras de arte plásticas, una de sus pasiones. Según reveló en una entrevista, pintar lo ayudaba a enfrentar sus problemas de ansiedad y depresión.

The Walking Dead: las diferencias entre el final de la serie y el cómic

Tras 11 temporadas y 12 años en la televisión, The Walking Dead llegó a su fin. Y aunque la serie adaptó fielmente algunos puntos de los cómics de Robert Kirkman en los que se basa, el desenlace televisivo fue bastante diferente al del material original: cuáles fueron las diferencias que abrieron una grieta entre los fanáticos.

El final de la serie

El último capítulo muestra la batalla final entre Pamela Milton y la Commonwealth, mientras los protagonistas ayudan a liderar un golpe contra la corrupta gobernadora, que está abandonando a su gente para ser devorada por los caminantes. Pamela pierde su respaldo militar y Mercer la arresta por crímenes graves contra los habitantes de la Commonwealth, dando por terminada la guerra entre comunidades. Entre las bajas, destaca la muerte de Rosita, que es mordida por un zombie. Luke y Jules tampoco consiguen sobrevivir.

El episodio incluye un salto temporal de un año, donde se ve a Ezekiel como el nuevo líder de la Commonwealth, con Mercer como su mano derecha. Además, TWD prepara el terreno para los spin-offs, con Daryl emprendiendo una misión misteriosa y Maggie dejando clara su intención de explorar más allá. Por si esto fuera poco, regresan Rick y Michonne. Rick parecer ser prisionero de la CRM y está intentando escapar, mientras que Michonne no nunca dejó de buscar a su esposo.

El final del cómic

Kirkman sorprendió a sus fans cuando terminó abruptamente el cómic en 2019, pero el resultado fue un final apropiado y abierto que convenció a los lectores. En los cómics, Rick sigue siendo un personaje clave hasta el final de la historia, pero es asesinado por Sebastián, el hijo de Pamela Milton. Hay una rebelión en la Commonwealth similar a la de la serie, aunque es Rick quien la lidera, algo que no ocurre en la producción porque el protagonista abandonó en la temporada 9. Por su crimen, Pamela encarcela a Sebastián.

En el cómic también hay un salto temporal, aunque es algo más largo. Después de la muerte de Rick, el cómic avanza varias décadas y muestra a Carl Grimes convertido en adulto. Esto también es diferente en la serie de AMC, ya que Carl murió en la octava entrega. A través de la historia de Carl, el cómic revela qué fue de los otros personajes, incluida su ahora esposa Sophia, que no muere en los cómics, pero sí fallece en la serie en la temporada 2; Eugene, que está reconstruyendo el ferrocarril para volver a conectar el país; Michonne, que es jueza; y Maggie, que es presidenta de la Commonwealth.