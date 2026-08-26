Furor con el pequeño bailarín de folklore que emociona a todos: "Hablame de farmear aura"

En Monteros, Tucumán, un niño de apenas seis años se transformó en sensación de TikTok después de su presentación en un evento de folklore. Con una indumentaria tradicional y una soltura sorprendente para su edad, el pequeño capturó la atención de miles de usuarios en la plataforma.

El video, compartido por Denis Ávila, muestra al niño bailando junto a otros artistas y músicos en un espectáculo vinculado a El Ceibo Ballet. La publicación llevó el mensaje “Hablame de farmear aura”, una expresión popular en redes que destaca el carisma y la presencia de alguien, en este caso usada con humor para resaltar la confianza del niño al interpretar la danza.

La repercusión fue inmediata: el clip acumuló más de 213.700 “me gusta”, 1.904 comentarios, 6.144 guardados y 29.600 compartidos. Además, la plataforma mostró que 226 personas guardaron el contenido durante una de sus visualizaciones, un dato que refleja el interés por conservar la actuación.

Los comentarios no tardaron en llegar, celebrando la habilidad y la pasión del pequeño artista. Un usuario escribió: “Baila como si tuviera 20 años bailando folklore”, consiguiendo 3.709 reacciones. Otro destacó la emoción que transmitió: “Me alegró el alma verlo disfrutar ese baile”. También hubo mensajes que valoraron la tradición cultural, como “Que nunca se termine la tradición”, que sumó 1.367 reacciones. El creador del video intervino en la conversación con la frase “Con 6 ya es terrible genio”, que recibió 463 reacciones.

El nene oriundo de Tucumán se convirtió en un fenómeno viral en TikTok.

Día Mundial del Folklore: crecieron las escuchas en Argentina y hay una generación que lo redescubre

Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folklore, una fecha que pone en primer plano las tradiciones, expresiones y músicas que forman parte de la identidad de los pueblos. En Argentina, lejos de quedar asociado únicamente a generaciones mayores, el género atraviesa una nueva etapa: las plataformas digitales muestran que también logró captar la atención de los oyentes más jóvenes.

Según datos compartidos por Spotify, las reproducciones de folkclore argentino en el país aumentaron más de 31.000% desde 2013. Uno de los datos que más llama la atención aparece al observar quiénes escuchan esta música: durante 2026, el 33% de las reproducciones del género en Argentina corresponde a la Generación Z, un porcentaje que creció frente al 30% registrado durante 2025.

Artistas como Mercedes Sosa, Los Nocheros, Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños continúan formando parte de las escuchas, pero ahora conviven en las plataformas con músicos que incorporan elementos del folclore a otros géneros.

Uno de los casos más llamativos es el de Milo J, cuya presencia conecta directamente a una audiencia joven con este repertorio. El artista aparece en cuatro de las ocho canciones de folklore más escuchadas por la Generación Z en Spotify, tanto a través de sus propios temas como de colaboraciones con figuras como Soledad y Silvio Rodríguez.