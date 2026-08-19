Con clases de danza gratis y música en vivo: realizan un "Folclorazo" en el Obelisco este fin de semana (Foto: Instagram @profenoevega)

Lo que empezó como una convocatoria para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, ya se convirtió en una tradición que el próximo fin de semana volverá a celebrarse. Se trata del "folclorazo", una convocatoria en el Obelisco porteño para celebrar la argentinidad con música en vivo y clases de folklore completamente gratis.

Cuándo es el "folclorazo" en el Obelisco: los detalles del encuentro en CABA

La cuarta edición del Folclorazo se realizará el próximo domingo 23 de agosto desde las 14 hs en el Obelisco de Buenos Aires (entre la Av. Corrientes y la Av. 9 de Julio). Se trata de una convocatoria masiva que empezó para acompañar a la Selección y creció en un espacio para celebrar las tradiciones argentinas y las raíces.

El encuentro de folklore de este fin de semana tendrá profesores de danzas folklóricas para tomar clases sin costo y artistas autoconvocados que brindarán con su baile y música pequeños shows en vivo para disfrutar.

"El folklore es mucho más que bailar: es identidad, memoria, cultura y una forma de mantener vivas nuestras raíces", sostuvieron desde la organización que llamaron a que sea nuevamente un encuentro masivo como en las fechas anteriores.

¿Cómo participar del encuentro de folklore en la ciudad de Buenos Aires?

La entrada es completamente gratuita y no hace falta inscribirse en ningún lado; solo tenés que acercarte con mucha energía a disfrutar. Sin embargo, para ser parte de la convocatoria masiva hay un requisito clave para quienes asisten: deben llevar algo celeste y blanco.

Así, la idea es que la ropa, accesorios o hasta la bandera argentina tiñan el paisaje de alrededor del Obelisco de los colores de la patria. Se trata de una propuesta divertida, sin costo y clave para encontrarse y pasar un fin de semana diferente.