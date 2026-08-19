La Sole estaba en Salta, pasó a saludar a Los Nocheros y sucedió esto: “Sin palabras”

Soledad Pastorutti continúa con su recorrido por distintos pueblos de Argentina con motivo de sus 30 años de carrera y esta vez le tocó a Salta. En este nuevo tramo del itinerario, la cantante santafesina se reencontró con la mística del norte argentino y protagonizó un encuentro folklórico junto a Los Nocheros.

La estadía de La Sole combinó el paisaje andino con un encuentro íntimo alrededor de la mesa: en San Antonio de los Cobres, la artista inició una travesía que culminó en una jornada de charla, locro y vino junto a sus colegas. Los chicos de Ahyre también estuvieron presentes en la mesa de Los Nocheros, donde reflexionaron sobre la vigencia, la evolución y el rol de la música de raíz en la escena contemporánea.

A través de sus redes sociales, La Sole compartió imágenes de la travesía y puso en palabras el profundo significado que guarda la geografía salteña dentro de su mapa afectivo y musical: "Salta es tradición y revolución. Un solo capítulo no alcanza para contar todo lo que esta tierra tiene para decirme. Por eso, acá va la segunda parte de 30 Pueblos. Desde San Antonio de los Cobres, todo se vuelve inmenso. El paisaje te abraza, te deja sin palabras y te recuerda lo chiquitos que somos frente a esta grandeza".

Asimismo, Pastorutti destacó el valor de los cruces generacionales y las amistades tejidas a lo largo de 30 años de ruta: "Y después, lo más lindo de viajar: el reencuentro con amigos tan queridos. Como Los Nocheros, como Ahyre… Esas mesas compartidas, un vinito para alegrar el alma y un locro para confirmar una vez más que nuestra gente es única". La respuesta de los legendarios folklóricos no tardó en llegar; los músicos celebraron el paso de la santafesina por su tierra con un cariñoso mensaje de camaradería: "Amiga, colega y parte de nuestra historia. Gracias por venir a compartir tan lindo momento".

Soledad Pastorutti.

El emotivo texto de La Sole a su hermana Natalia por su cumple

La relación entre Soledad y Natalia Pastorutti sobrepasó el ámbito privado para consolidarse como una de las duplas más representativas de la escena folklórica nacional. Con motivo del aniversario del nacimiento de su hermana menor, La Sole publicó un mensaje en sus plataformas digitales donde repasó la trayectoria profesional compartida, el lazo afectivo y la dinámica de trabajo que sostienen.

La publicación, que incluyó imágenes de distintas etapas de sus vidas y presentaciones en vivo, reflejó la continuidad de una sociedad artística construida a la vista del público. "¡Feliz cumpleaños! A mi compañera de tantas historias, de tantos escenarios y de esta vida que seguimos caminando juntas. Gracias Nati por estar siempre, por entenderme con una mirada, por bancarme en todas, por tu paciencia, tu sinceridad y esa manera tan tuya de bajarme a tierra cuando hace falta", redactó la voz de A Don Ata en el inicio de la dedicatoria.