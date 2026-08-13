Emoción en el folklore por Soledad Pastorutti y el lugar donde dejó un pedazo de su histórico poncho

En el marco de una serie de trayectos conmemorativos por sus tres décadas sobre los escenarios, Soledad Pastorutti protagonizó un emotivo y simbólico paso por la localidad de Huaco, en el departamento sanjuanino de Jáchal. La referente de la música popular eligió ese destino para rendir tributo a Buenaventura Luna, uno de los pilares fundamentales del folklore nacional.

Pese a lo ajustado de su itinerario, que la obligaba a emprender viaje de inmediato para abordar un vuelo, "La Sole" se hizo un espacio para recorrer puntos clave de la zona y sellar su visita con una entrega entrañable dedicada a los estudiantes del lugar: un trozo de su propio poncho.

La cantante explicó que el proyecto conmemorativo contempla desembarcar en 30 puntos estratégicos de la Argentina, en correspondencia directa con sus 30 años de carrera profesional. En ese esquema, la provincia de San Juan tuvo su hito en suelo jachallero debido a su peso histórico.

Con el humor que la caracteriza, califica su permanencia como una "visita de médico" o un "viraje de laucha", explicando la brevedad de la parada por los compromisos de traslado. Sin embargo, remarcó la importancia de pisar la cuna del célebre compositor cuyano: "Estamos recorriendo 30 lugares en el país con motivo de mis 30 años con la música y vinimos al kilómetro cero del folklore porque esta es la tierra de Buenaventura Luna", afirmó la intérprete.

Durante su recorrido, la artista acudió a la tumba del legendario poeta, periodista y difusor cultural. Tras permanecer allí, expresó su profunda conmoción y puso en valor el espíritu de aquel precursor que, décadas atrás y con escasos medios de comunicación a disposición, se trasladó a Buenos Aires para abrirle paso a las expresiones del interior en la radiofonía nacional.

Soledad Pastorutti visitó la tumba de Buenaventura Luna.

Emoción por el gesto de La Sole

Como bien detallaron medios locales, el instante de mayor carga emotiva se produjo cuando la santafesina resolvió obsequiar uno de los objetos que mejor la identifican desde sus inicios en Cosquín: un pedazo de su tradicional poncho. El destino de la pieza fue la Escuela Agrotécnica de Huaco. "Quiero dejarte para la escuela un pedazo de mi poncho. Nos parecía o me parecía que en San Juan tenía que caer en Huaco un pedacito de mi poncho. Si usted me lo recibe, yo se lo dejo", expresó al momento de formalizar la entrega ante las autoridades educativas.

Lejos de tratarse de un concierto multitudinario o un show convencional, el paso de Soledad por el norte sanjuanino se consolidó como un tributo respetuoso y silencioso hacia las raíces del género nativo, uniendo su trayectoria artística con la memoria indeleble de Buenaventura Luna.