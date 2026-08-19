Asombro en el folklore por la pasión desconocida de Mercedes Sosa que salió a luz

Mercedes Sosa, la icónica voz argentina, mostró una faceta poco conocida durante su exilio en Europa: su pasión por los autos y la tecnología de punta. Su nieta, Araceli Matus, también artista, reveló en una entrevista cómo esta inclinación reflejaba la audacia y el espíritu innovador de "La Negra", incluso en los momentos más difíciles.

En una anécdota memorable, Mercedes sorprendió a los empleados de un concesionario BMW en Alemania con un pedido particular antes de elegir su auto: “¿Me podría abrir el baúl?”, preguntó sin vueltas. Quería asegurarse de que su bombo legüero entrara sin problemas. Tras comprobarlo, pagó en efectivo y cerró la compra, dejando una huella imborrable en quienes la atendieron, acostumbrados a clientes muy distintos.

Durante los años en Madrid, la cantante manejaba un modesto Ford Fiesta, pero su interés por los vehículos iba más allá de lo funcional. Luego adquirió un Peugeot 505, adelantándose a las tendencias españolas, y sumó a su colección un Volvo S80 y un Audi A6, combinando admiración por la ingeniería con la necesidad de movilidad y libertad.

Mercedes no dudaba en actuar rápido cuando un modelo le capturaba la atención. En Santa Fe, por ejemplo, se detuvo tras ver un auto desde la ventanilla, lo compró al instante y siguió su camino, dejando su vehículo anterior para cuando regresara. Así, cada auto que eligió marcó un capítulo de su vida, desde la sencillez del exilio hasta la confianza de los años posteriores.

Mercedes Sosa junto a su nieta, Araceli Matus.

El Audi A6 fue protagonista de una de sus hazañas más recordadas: condujo durante 70 kilómetros por autopistas de Córdoba a 180 km/h. “El Audi es un auto que no tiene cordura”, recordó la cantante en una de sus últimas aventuras al volante, frenando solo tras un fuerte sacudón en la ruta.

Las respuestas a las insólitas críticas

Su carácter desafiante se reflejaba también fuera del escenario. En Buenos Aires, un conductor le gritó desde otro auto: “¡Eh, comunista, mirá el auto que tenés!”. La respuesta de Mercedes fue inmediata y contundente: “Sí, pelotudo, yo lo tengo y vos no”.

La relación de Sosa con la tecnología no se limitó a los autos. Según Araceli Matus, fue pionera en incorporar innovaciones en sus shows, como un escenario desmontable y la iluminación Vari-Lite. También exigía los mejores micrófonos inalámbricos, convencida de que “nada debía interponerse entre su voz y el público”.

Gracias a los relatos de su nieta y quienes la conocieron, la imagen de Mercedes Sosa se amplía más allá de la musicalidad. Se descubre a una mujer que abrazó la vanguardia y la tecnología como parte de su identidad, desafiando prejuicios y buscando siempre lo mejor, tanto en su arte como en su vida cotidiana.