Luciano Pereyra reveló el secreto mejor guardado del folklore con Abel Pintos: "Se apaga la luz"

Luciano Pereyra y una revelación sobre Abel Pintos que causó todo tipo de reacciones en el folklore.

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos del ambiente de la música en Argentina y comenzó el 2025 con varios shows encima y el lanzamiento del nuevo tema Ahora Resulta, con Emanero. Tras los 34 recitales que brindaron junto a Abel Pintos en el Luna Park entre noviembre y diciembre de 2024, el cantante de 43 años contó cómo se prepararon y reveló el secreto mejor guardado que sorprendió al folklore.

En diálogo con Sería Increíble, el programa que conduce Nati Jota en Olga, Luciano Pereyra ventiló detalles de los efusivos shows que dieron con Abel Pintos en el Luna Park. En primer lugar, contó que fueron nada menos que 34 funciones y detalló la preparación de ambos para la intensa seguidilla.

"La foniatría y las clases de canto para mí son como el gimnasio de la garganta. Aparte con ejercicios muy físicos. Con Abel en el Luna llegó un momento en que estábamos los dos muy...", relató Luciano dando a entender el cansancio que les generó tantos recitales. "Nos encontrábamos en los blackout y nos encorvábamos a toser", dijo.

Luciano Pereyra y Abel Pintos se presentaron en el Luna Park entre noviembre y diciembre de 2024.

Además, expuso la charla privada que tenían mientras estaban en el escenario del Luna Park. "En los blackout se apaga la luz por completo y ahí nos complementábamos. 'Che, me toca toser, cantante esta partecita vos'", recordó el cantante, quien añadió que el entrenamiento de foniatría es muy físico. "Termino todo chivado pero mal. Por ejemplo, me pongo a saltar gritando con una 'o' golpeándome el pecho para aflojar y bajar los mocos", explicó. El artista no solo viene de lanzar el nuevo tema junto a Emanero, sino que anunció el tour "Te Sigo Amando" con fechas entre octubre y noviembre en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Rosario y Mendoza.

El folklore no puede creer lo que se le escapó a El Chaqueño Palavecino en un video: "En el año '92"

El Chaqueño Palavecino fue protagonista de un emotivo momento con un fanático que lo fue a buscar a un show para recordarle una movilizante situación del pasado. La reacción del folklorista y la foto que quedó "para el recuerdo" del fan.

A través de su cuenta de Instagram, el Chaqueño Palavecino compartió un momento con Armando Barrios, un fanático que lo sorprendió con un recuerdo del pasado. "33 Años después nos volvimos a encontrar con este gran hombre; Armando Barrios, con el que nos sacamos una foto en el año 92, minutos previos de subir por primera vez al Escenario Payo Solá. Años después pudimos encontrarnos nuevamente, gracias por estos hermosos momentos que me sigue regalando la @serenatacafayate", anunció el folklorista.

En el video se puede ver cómo el Chaqueño Palavecino y su fan intercambian algunas palabras y el cantor bromea, soltando: "Te has hecho viejo". "Armando, no te has muerto vos ni yo", agrega, mientras le firma la fotografía de 1992. Como si fuera poco, el folklorista y Armando se sacaron una nueva fotografía para inmortalizar el encuentro.