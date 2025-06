Franco Ramírez se ilusiona con llevarse el galardón en los Premios Gardel 2025.

Franco Ramírez es uno de los artistas nominados a los Premios Gardel 2025: su disco Álter Ego está entre los mejores de "Mejor Álbum de Folklore Alternativo". En diálogo con El Destape, brindó sus sensaciones en torno al proceso de este proyecto, cómo está su actualidad en la música y reflexionó en torno a las políticas culturales que vienen siendo llevadas a cabo por el gobierno donde muchos artistas se manifestaron al respecto.

"En principio atravesado por una crisis super mundial donde todos nos vemos inmersos, eso me ha hecho en principio a venir a Mercedes, a probar salirme de la Capital", dijo en primera instancia sobre la decisión de mudarse con su familia a la localidad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires. "Crisis económica, crisis mundo en el que vivimos que es cada vez más cruel, que profundiza cada vez más lo malo... Me abrumó eso, como a mucha gente que conozco", se lamentó Franco.

"En mi casa se vivía el arte de una manera más profunda, mi papá y mi mamá era gente del teatro, también incursionaron en la música pero en proyectos de otros Mi abuelo era cantor de tango. Desciendo de un cantor que se llamaba Antonio Ramírez, primo de mi abuelo e integrante de Los Cantores de Salavina, un hito en la historia del folklore porque a partir de ahí, la chacarera se empieza a rasguear de la manera que nosotros la conocemos", expuso sobre su historia familiar ligada directamente con la música. Además, detalló cómo son los códigos del "cantor", un término utilizado dentro de la cultura popular: "Hay ciertos códigos que el cantor maneja que tiene que ver con cómo influye la idiosincrasia, el lugar donde te has criado en tu timbre de voz. Influye el contexto de con quién te ha vinculado para que tu voz sea lo que es".

Sobre el proceso del disco Álter Ego, Franco confesó que al principio no fue nada grato, ya que tuvo que aceptar que su música estaba cambiando y atravesó sensaciones incómodas. "Era aceptar un montón de limitaciones personales que no iban a ser nada cómodas. Así comienza el proceso. Una separación muy fuerte, muchas fichas que han caído y darme cuenta que no estaba haciendo bien las cosas, cambiar ciertos patrones. Un álbum conceptual que tenga esa oscuridad y esa luz... Me llena de orgullo, sobre todo es un desafío personal de poder salirme de la comodidad", celebró.

En paralelo, no escapó a la realidad político-social del país producto de las medidas del gobierno de Javier Milei, donde artistas del folklore como El Chango Spasiuk o Peteco Carabajal alzaron la voz. "Pienso que si le tiramos a la cultura, si reducimos todo lo que tenga que ver con la cultura popular, estamos atentando contra la identidad de los pueblos. Atentando incluso con una estructura ecnomica que deja la cultura que nos beneficia como país también", consideró.

"Me parece que está totalmente errado. Ojala se pueda revertir la situación. Hubo tiempos hermosos donde la cultura era protagonista y se vivía bien. Yo quiero pensar que podemos reconstruir eso. Hoy está muy difícil, lo digo como trabajador de la cultura. Yo quiero un país donde crezcamos todos y no los millonarios de siempre", sentenció. Franco viene de tocar en Café Berlín el pasado miércoles 4 de junio y se prepara para vivir la ceremonia de los Premios Gardel con la ilusión de poder llevarse el galardón.