Filtran cuál es el lugar de Argentina donde El Chaqueño Palavecino no da shows: el dato que el folklore no sabía

El dato sobre El Chaqueño Palavecino se volvió viral a raíz de su participación en La Voz Argentina.

El Chaqueño Palavecino es un referente del folklore en Argentina y en los últimos días, su nombre resonó porque participa como co-coach de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina. Es por eso que en las redes sociales hubo muchas reacciones en torno a sus intervenciones y se filtró un dato inesperado para la música popular: hay un lugar del país al que el artista no va a tocar y se dieron a conocer los motivos.

Desde que El Chaqueño Palavecino se incorporó a La Voz Argentina que el público reacciona con distintos comentarios sobre su participación. El cantante sigue con sus compromisos musicales brindado shows a lo largo de país en el marco de la celebración de 40 años carrera y en este sentido, se supo un dato inesperado para el folklore a pesar de federalizar sus recitales: el único lugar donde no se presenta es en un carnaval en Tucumán.

"Dato gracioso del Chaqueño. Uno de los lugares donde no quiere tocar mas es en el Carnaval de Ranchillos porque dice que vio al diablo en el público", expresó un usuario de Twitter que se sumó a la ola de reacciones en La Voz Argentina. "El carnaval es famoso en Tucumán porque se lleva muchos muertos en la ruta cuando van (dicen que en el medio una de las rutas esta maldita) y muere mucha gente y también cuando vuelven porque se van muy borrachos", reveló sobre una de las leyendas urbanas de la región.

Como consecuencia de este dato, muchas personas comenzaron a exponer sus sensaciones e incluso algunas otras contaron los rumores que rodean al Chaqueño Palavecino en el mundo del folklore. "También se dice que el entró a la cueva de la Salamanca, por eso tuvo tanto éxito, varios artistas en las chacareras o del folklore hacen referencia a esa cueva en sus canciones"; "Ahora necesito su peli biográfica y que pase eso", fueron algunos de los comentarios.

El comentario del Chaqueño Palavecino que se volvió viral en La Voz Argentina

Las figuras principales de La Voz Argentina son los jurados conformados por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra con varias interacciones entre ellos. De hecho, varias veces se generan debates intensos e ironías en relación a la selección de los participantes. En relación a ese clima, El Chaqueño pronunció una frase que se volvió viral. "Qué lindo quilombo", lanzó desde su silla.