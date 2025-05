Qué anunció Luciano Pereyra que causó múltiples reacciones en sus seguidores.

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina y se mantiene con una gran vorágine de actividades en este 2025, con canciones nuevas y recitales a lo largo del país. En este contexto, el cantante de 43 años realizó un anuncio inesperado que puso en alerta al folklore y la cultura popular.

Con una intensa agenda de shows y de lanzamientos de nuevas canciones, Luciano Pereyra arrancó un 2025 con muchas actividades. Es por eso que lo que anunció a través de sus redes sociales causó todo tipo de reacciones, ya que sorprendió hasta a su propio público.

El anuncio de Luciano Pereyra que causó furor en la música popular

Luciano Pereyra lanzó una versión cumbia de su canción Tu dolor, publicada en 2015 y que acumula más de 80 reproducciones en YouTube.. El tema lo trabajó junto a los artistas tropicales Uriel Lozano y Pinky SD y Un Poco De Ruido. "Que felicidad estrenar Tu Dolor en versión cumbia", expresó el cantante en sus redes sociales.

Este anuncio, que se transformó en uno de los más relevantes del 2025, despertó múltiples reacciones en sus fanáticos y fanáticas que no dudaron en exponer sus sensaciones. "Ya no sé si ir a una peña o a la bailanta a escuchar esto"; "Lucianito sacando todos sus grandes éxitos en versión cumbia, pa' llorar bailando"; "Ya me estoy yendo a comprar la coca pa'l fernet", fueron algunos de los comentarios expresados.

Agenda de recitales de Luciano Pereyra en 2025: cuándo toca

27 de septiembre - Movistar Arena de Chile.

3, 4 y 5 de octubre - Movistar Arena de Buenos Aires.

24, 25 y 26 de octubre - Quality Arena de Córdoba.

31 de octubre y 1° de noviembre - Metropolitano de Rosario.

7 y 8 de noviembre - Arena Maipú de Mendoza.

22 y 23 de noviembre - Movistar Arena de Buenos Aires.

29 de noviembre - Ruca Che de Neuquén.

El histórico logro de Luciano Pereyra

Luciano Pereyra comenzó su carrera en el género del folklore, pero en los últimos años comenzó a profundizar con otros ritmos musicales, amalgama que le trajo muchos éxitos. Tan es así que recientemente se conoció que logró números históricos en una famosa plataforma de música.

Se trata de la canción Ahora Resulta, en colaboración con Emanero, que se lanzó en marzo de 2025 y alcanzó el número uno en los ranking radiales. Al mismo tiempo, Pereyra estrenó en las últimas semanas una reversión de su balada Si no es muy tarde, en colaboración con Ezequiel y la Clave, Pinky SD y Un Poco de Ruido, y el track también es un éxito en las principales listas argentinas de Spotify. “Esta cumbia pop, que combina con total naturalidad la esencia y las voces de estos dos grandes artistas, fue compuesta y producida por Luciano junto a Andrés Castro en Miami”, describió Universal Music en sus canales oficiales.