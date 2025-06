El mundo del folklore se hizo eco de lo que dijo José Larralde sobre Milei: "Solos y olvidados"

José Larralde habló sobre la actualidad del gobierno de Milei.

José Larralde es uno de los históricos artistas del mundo del folklore y la música popular argentina, aunque desde hace años que está alejado de los escenarios mientras reside en su ciudad natal Huanguelén, ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, el cantor de 87 años se convirtió en tendencia porque volvió a dar una entrevista, en la que habló de muchos temas entre los cuales se destacó la actualidad del gobierno de Javier Milei, sobre quien se refirió a través de un contundente análisis que causó todo tipo de reacciones.

"No entiendo nada en este momento. Creo que nadie entiende nada, ni los que se fueron, los que están o los que van a venir", expresó en diálogo con Radio Rivadavia, mostrando una clara desilusión con el gobierno de Milei. El cantautor habló en el marco del Día de la Bandera, pero aprovechó para reflexionar sobre otros tópicos, como el mundo de la política.

José Larralde es uno de los artistas referentes de la música popular argentina.

La contundente definición de José Larralde sobre la Argentina en medio de la crisis de Milei: "Solos y olvidados"

Al mismo tiempo, habló sobre el legado que dejaron los próceres de Argentina y consideró que están siendo olvidados por la clase política actual. "Nuestra patria es nuestra madre y si no la cuidamos entre todos, un día se va a morir como ellos, solos y olvidados", comentó de manera tajante. No solo eso, sino que también se metió en la guerra entre Rusia y Ucrania y sostuvo que "con una bomba que tiran allá, le damos de comer a medio África".

José Larralde fue una gran inspiración para Ricardo Iorio.

Por último, el artista de 87 años mencionó qué hace de su vida en Huanguelén. "Me gusta leer porque yo discuto con los autores. Antes de Cristo, con estar vivo alcanzaba en ese momento", indicó. Y concluyó con una fuerte reflexión sobre los vínculos familiares: "Cuántas veces me perdí de darle un beso a mi viejo y decirle 'te amo', no 'te quiero', porque esa frase es muy posesiva".

El día que Larralde causó polémica tras hablar de los subsidios

En 2022 se viralizó un video suyo donde aseguró estar "rascando el fondo de la olla". Sin embargo, el artista de folklore aclaró que no estaba pasando ningún problema económico: "Me llamo José Larralde, estoy avergonzado por todo esto que está pasando a través de los medios. Esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra a los intérpretes me dijo 'che, haceme una charla para mi amigo, qué se yo, cuanto, bla bla'. Yo le dije lo que salió", dijo en mayo de 2024.

"Lo que ya escucharon. No tiene nada que ver, yo dije 'estoy rascando el fondo de la olla', como todos. Pero es una forma de hablar, no es cierto. Además, si fuera cierto, yo les quiero comunicar, primero agradeciendo a quienes me quieren ayudar, mi hambre es mío", agregó. "Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer. Y pareciera con esto que estoy buscando subsidios también. Yo no necesito subsidios porque tengo dos brazos, tengo vergüenza y tengo dignidad. Yo les agradezco por la buena voluntad. Todo esto fue un verso, perdónenme, me da vergüenza tener que aclarar esto", lanzó contundente.