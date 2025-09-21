El Festival Internacional VaPoesía llega a Mendoza y Buenos Aires con su 13° edición

El Festival VaPoesía es una oportunidad de reinserción social para cada uno de nuestros ciudadanos.

La decimotercera edición del Festival Internacional VaPoesía Argentina se realizará entre el 6 y el 17 de octubre en Mendoza y Buenos Aires. Desde sus inicios en 2013, el encuentro ya convocó a más de 180 escritores, tanto nacionales como internacionales, y ha recorrido más de 26.000 km para abrir el diálogo poético en cárceles, escuelas, barriadas populares, comedores, sindicatos, poblaciones originarias y refugios de gente en situación de calle, entre otros ámbitos

El Festival se organiza bajo la consigna “literatura e inclusión” porque su objetivo principal es vincular la poesía a barrios y poblaciones alejadas de los centros urbanos y/o en situación de vulnerabilidad social. VaPoesía es un espacio cultural con la clara misión de acercar a los autores a las comunidades para compartir con niños, adolescentes y adultos que se acerquen a las actividades. Así, más de 50.000 personas han participado desde la primera edición.

Los directores, Marta Miranda y Ricardo Rojas Ayrala, escritores y gestores culturales, quieren llevar lo literario fuera de sus circuitos ordinarios: “En todos los estratos sociales y geografías, la gente tiene algo para decir. Si esto mismo nos lo dice una persona que hace de la escritura su vida, esta frase cobra un significado poderoso y movilizador. Llevando a los trabajadores de la palabra a estos encuentros, VaPoesía Argentina crea el espacio para que la comunicación y la magia sucedan”.

Cómo es el Festival Internacional VaPoesía Argentina

El Festival piensa el arte, en especial la poesía, como una herramienta fundamental para la transformación social y el progreso social y comunitario de grupos vulnerables. “La palabra es el medio más inmediato de socialización y comunicación con los otros. Las actividades que realizamos presuponen un concepto afín a una política de integración, de no marginalidad, de oportunidad de reinserción social para cada uno de nuestros ciudadanos. Llegando a los lugares más lejanos o conflictivos, conversando con la gente en su territorio y cotidianeidad es como ampliamos los horizontes para la reflexión, la expresión, la multiplicación de opciones para que cada persona pueda elegir qué es lo que más se ajusta a sus sueños, a su futuro, condición indispensable para lograr una sociedad con individuos felices”.

“La poesía puesta al servicio de un encuentro horizontal es arrasadora. Tanto para la comunidad como para los poetas. Demuestra, una y otra vez, que somos hermanos: sujetos de derecho que merecemos ser oídos, acompañados y abrazados. Y también que cada individuo tiene derecho a enunciar ‘soy, tengo derechos, mi saber es intransferible’ y que si las personas de la comunidad no dicen eso valioso que tienen para decir, se pierde. Todos tenemos algo importante que decir. VaPoesía Argentina trata de eso: del derecho a la belleza”, reflexionó Rojas Ayrala.

La apertura del Festival será el lunes 6 de octubre en la Municipalidad de Lavalle en Mendoza y el cierre será el viernes 17 en el Café.

Por esto, pese a las dificultades en lo económico y social que atraviesa nuestro país, los directores decidieron redoblar esfuerzos para seguir manteniendo el espacio que trabaja en penales, institutos, sindicatos, universidades e incluso en el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (PAEByT) de la Ciudad de Buenos Aires. “En las actuales circunstancias nuestro festival se vuelve imprescindible porque es una apuesta a lo humano, a lo fraternal, a reunirnos para charlar de nosotros, de nuestros sueños, de nuestros deseos más postergados”, explicó Rojas Ayrala.

“El festival recorre más de 2.500 km en 15 días apoyados en la idea de lo itinerante. Hace hincapié en la literatura como herramienta de inclusión social. Los poetas extranjeros y locales comparten, en pie de igualdad, con las personas de la Argentina profunda en un encuentro absolutamente horizontal”, apuntó Rojas Ayrala.

Cuándo comienza el Festival VaPoesía

La apertura del Festival será el lunes 6 de octubre en la Municipalidad de Lavalle en Mendoza y el cierre será el viernes 17 en el Café La Poesía en San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. “El festival tiene dos etapas porque va de la mano con la idea de descentralizar el hecho cultural, realizando una acción que abarque simbólicamente de este a oeste de nuestro territorio”, comenta Miranda, oriunda de Mendoza. Allí, atraviesan una “etapa de aventura porque las distancias a las actividades suelen ser más grandes, y el equipo de escritores extranjeros y de Mendoza está junto todo el tiempo. Luego nos trasladamos a CABA y Provincia de Buenos Aires, en dónde dividimos y formamos equipos sumando a los escritores locales, y así podemos realizar actividades simultáneas”, explicó la poeta.

En esta ocasión, participan 16 nuevos poetas: Orlando Gallo (Colombia), Athena Farrokhzad (Suecia), Grug Muse (Gales), Guillermo Acuña González (Costa Rica), Martha Mega (México), Carlos Estevez (Argentina), Lydia Helander (Argentina), María Belén Corso (Argentina), Mónica Tracey (Argentina), Silvina Sazunic (Argentina), Julián López (Argentina), Fabian Almonacid (Argentina), Paula Galindez (Argentina), Tomas Rosner (Argentina), Marines Scelta (Argentina) y Alfredo Marón (Argentina). Así, las dos etapas del Festival harán confluir a distintos tipos de artistas: desde abogados (Rosner, Marón y Gallo) a jóvenes talleristas que escriben poesía (Muse), desde poetas que narran su propia historia atravesando provincias (Helander) a artistas que combinan la poesía con la dramaturgia y la actuación (Mega), entre otros maravillosos aportes.