La crónica hoy: un premio busca promover nuevas voces del periodismo narrativo

Con la intención de promover y estimular nuevas voces del periodismo narrativo en nuestro idioma, se lanzó hoy una nueva edición del Premio Nuevas Plumas dedicado a ese género periodístico y literario de gran tradición latinoamericana, en una presentación que tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y contó con la participación de Silvina Heguy, Natalia Gelós y Federico Bianchini, ganador de la primera edición del certamen.

La iniciativa, motorizada por la Universidad Portátil, la Universidad Autónoma de Nueva León, Cultura UANL y la Feria del Libro UANLeer, premia al autor o autora de un texto inédito con estadía y aéreos para la cita literariaUANLeer; una cifra de 4.000 dólares; la publicación de la crónica ganadora en medios internacionales -en Argentina, por ejemplo, eldiarioar -; y un pase libre para tomar un taller a elección en la Universidad Portátil. En esta edición, se reciben textos de hasta 17 mil caracteres hasta el 1 de septiembre a través de la página web www.nuevasplumas.org.

Además del trabajo ganador, el galardón prevé la selección de unas 15 crónicas, las cuales serán publicadas en un volumen por la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como novedad, en esta séptima edición se entrega también el Premio joven cronista Tomás Eloy Martínez al autor o autora más joven, en sintonía con la propuesta del escritor argentino que solía estimular y promover la experimentación narrativa en las generaciones más jóvenes.

Una de esas jóvenes que aprendió con el autor de "Santa Evita" fue Silvina Heguy, que durante su intervención en la presentación de este galardón contó cómo fue tener como docente a Eloy Martínez: "Nos transmitió la importancia del cronista implicado, con un punto de vista. Lo que mas remarcaba era entender que cada uno de los periodistas que se disponen a escribir crónicas tienen que tener un compromiso por ese texto. Nos incitaba a pelear por el lugar de la crónica en los grandes medios", dijo la periodista.

También recordó que el escritor les enseñaba "a rebelarse contra este mundo" y que a pesar de ya haber sido un escritor consagrado, con amistades iguales de consagradas, dedicaba su tiempo a enseñar y desafiar a los jóvenes periodistas a escribir literariamente aún en textos brevísimos o noticias de todos los días. "Estaba dispuesto a hablar con una generación para explicarnos algo de lo que había sido el boom latinoamericano de la literatura. Me parece genial que haya un premio con su nombre y que estimule a los periodistas jóvenes a escribir crónicas, en un mundo que cambió porque ya no es de papel, sino digital", consideró.

"El anuncio de un galardón nunca puede estar ajeno al estado del arte del género que busca premiar. Lo que se reconoce habla de lo que se busca promover, quizá de lo que falta, o de lo que se puede potenciar. ¿Cómo pensar la crónica en la actualidad? ¿De qué modo impacta la era de la digitalización en el espacio dedicado a estos textos que trabajan con la verdad desde un registro narrativo y literario?" preguntó Federico Bianchini, que presentó el premio y estuvo a cargo de la moderación de la charla en la sala Rodolfo Walsh de La Rural.

"Hay más espacio para la crónica, el problema es el tiempo -reflexionó Natalia Gelós, de la revista Crisis-. Ahora hay muchos lugares para publicar pero pareciera que todo el tiempo hay que publicar rápido y veloz, sigue siendo un género que va contra lo hegemónico. Y no solo del lado de la producción sino también de la lectura porque leer un texto así supone un compromiso".

En este sentido, sostuvo que la "crónica tiene algo de `contra`, `contra` un modo de escribir breve, contra una modalidad de investigación breve, contra la forma de leer veloz. Hay algo del soporte, del género, que no es tan llano, que no se resuelve tan fácil", dijo Gelós y luego se refirió a que ningún periodista o autor está ajeno a las condiciones materiales.

Por su parte, Heguy consideró que "cuando uno se plantea escribir una crónica hay algo de trascendencia en términos de explicar un fenómeno y de la lucha de un texto por sobrevivir, por prestar atención y que se lea", a lo que Bianchini agregó que muchas veces las crónicas llevan tres o cuatro meses de trabajo y eso no se ve renumerado en las cifras que se pagan por el texto. "Creo que hay una motivación que acompaña a los cronistas en distintos momentos y no es la motivación del mercado. Hay contadas excepciones, pero en el resto de los cronistas eso no ocurre", sostuvo el periodista, distinguido con el Premio Rey de España hace algunos años.

Para consultar bases y condiciones del galardón Nuevas Plumas ingresar a la web nuevasplumas.org.

Con información de Télam