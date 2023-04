Wattpad, la plataforma de la que emergen los grandes escritores del futuro

(Por Leila Torres) Con más de un millón de usuarios en Argentina y una gravitación en los países de habla española que la convirtieron en la segunda lengua que aporta más contenidos a su catálogo, la plataforma digital Wattpad permitió el surgimiento, crecimiento y difusión de la lectura juvenil hasta consolidarse como insumo de los grandes grupos editoriales para la publicación de nuevas historias, a la vez que expandió su influencia a la industria audiovisual, que cada vez más se abastece de novelas escritas por jóvenes.

Creada en 2006 por los canadienses Allen lau e Ivan Yuen, Wattpad permite leer y escribir historias en línea de manera gratuita. Los principales protagonistas de esta plataforma son los jóvenes. Una vez en la plataforma, se puede indagar en distintos géneros literarios como ciencia ficción, espiritual, fantasía, novela corta, humor, misterio, romance, entre otros. Allí bucean para capturar nuevas voces literarias grandes grupos editoriales como Penguin Random House y Planeta. En paralelo, los lectores y lectoras tienen la posibilidad de publicar sus propias historias, relatos, artículos y poemas.

"Hemos creado una plataforma tecnológica que ha redefinido la forma en que el mundo lee y comparte ficción", observa en una entrevista a Télam Nick Uskoski, jefe de desarrollo de contenidos y creadores de Wattpad.

Durante los últimos años, la plataforma creció significativamente en América Latina y hoy tiene un alcance de 4 millones de usuarios en México y más de 1 millón en Colombia y en Argentina, según detalló el vocero de la plataforma. "Hoy en día, las historias en español son la segunda categoría más grande en Wattpad a nivel mundial y muchas historias latinoamericanas e hispanas se han vuelto tan populares que están siendo adaptadas por Wattpad WEBTOON Studios, el brazo de entretenimiento y publicación de Wattpad", cuenta Uskoski.

Por ejemplo, "Perfectos mentirosos", una novela escrita por la joven escritora venezolana Alex Mirez que tiene más de 115 millones de lecturas en la plataforma tendrá una serie adaptada de televisión, y también "Boulevard", de la autora mexicana Flor M. Salvador, que cuenta con más de 84 millones de lecturas en la plataforma y se convertirá en largometraje.

¿Cómo interactúan los jóvenes en esta plataforma?¿Por qué resulta tan convocante? Para el vocero de Wattpad, la plataforma "es atractiva para las personas que aman contar historias porque, para los autores, hemos democratizado la publicación, ayudando a escritores de todo el mundo a crear una audiencia y ganar dinero". Pero también lo es para aquellas personas que disfrutan específicamente de leer: "Wattpad es como la librería independiente y el club de lectura más grandes del mundo, donde pueden explorar historias y personajes únicos que no pueden encontrar en ningún otro sitio", señala Uskoski.

Ludmila Ramis, autora de 22 años oriunda de Pergamino (al norte de la provincia de Buenos Aires), publicó "El Elevador de Central Park" y "Éticamente hablando, te quiero" en la plataforma. Comenzó cuando tenía alrededor de los 12 años, con la supervisión de sus padres. "Estaba buscando formas de leer libros gratuitos, porque nunca fui el tipo de persona que le gustara pedir plata para gastarla en sí misma entonces pensé: ¿Cómo puedo hacer para tampoco caer en el pdf?", cuenta en una entrevista a Télam sobre cómo encontró Wattpad.

Ramis recuerda la frase de Emily Dickinson "Para viajar lejos, no hay mejor nave para viajar que la de un libro" y dice: "Siento que encontrar Wattpad fue encontrar una nave espacial con muchísima nafta que tenía un millón de libros gratuitos". De la lectura, pasó a la escritura animada porque muchas personas de su edad estaban escribiendo "fanfics": ficciones que escriben los fans sobre algún producto cultural como una película, una banda musical, o series de televisión. En su caso, del cantante británico Harry Styles.

"En un momento dejé atrás la fanfic porque quería darle un poco más de seriedad a lo que escribía. Y desde mis 13 años no paré", cuenta la joven escritora.

Lo que distingue a Wattpad es el ida y vuelta entre escritor y lector. "Leer y escribir ya no son experiencias solitarias porque conectamos a los escritores directamente con su público, permitiéndoles comentar y ayudar a dar forma a sus historias. Nuestra comunidad global de 85 millones de personas puede compartir y conectar dejando comentarios y hablando de lo que les gusta de sus historias", precisa Uskoski.

La interacción más activa entre escritores y lectores de la plataforma le permitió a Ramis programar cuándo subir los capítulos a medida que iba escribiendo. "Entonces podía avisarles a los lectores cuándo iba a entregar. Ellos estaban atentos a cuándo se subía para poder leerlos y después charlarlo conmigo", recuerda.

Antes de firmar con su nombre y apellido, la narradora utilizaba el seudónimo Creative To The Core. "Era muy vergonzosa, tenía miedo que me juzgaran por lo que escribía. Pero una de las cosas que me ayudó a perderle el miedo fueron los lectores, porque me decían que estaba bueno, que se identificaban. Entonces pesaron más las cosas buenas", recuerda la escritora.

Una vez que a Ramis se le dio la oportunidad en 2018 de publicar su primer libro, decidió dejar a un lado el seudónimo. ¿Cómo fue pasar de lo digital al papel? "Lo que tiene Wattpad es que te ayuda a construir una comunidad y eso le da mucha visibilidad a la historia. Me pasó que subí una historia, ganó mucha popularidad en la plataforma y empezó a llamar la atención de algunas editoriales", cuenta la escritora.

"Al principio tuve dos o tres ofertas que no me convencieron mucho. Entonces intenté enviar una propuesta editorial diciendo que esta historia era de Wattpad", recuerda Ramis sobre el proceso de publicación. La duda estaba en si Penguin aceptaría publicar un libro que no era inédito. "Y en realidad todo lo contrario: el ver que había tanta gente atrás de la historia los cautivó, los enganchó", explica.

El 1 y el 6 de mayo tendrá su debut como escritora en la Feria Internacional del Libro en el porteño predio de La Rural, donde estará firmando ejemplares. "Es super emocionante y también me da un poco de miedo. Hay que traspasar la pantalla y te encontrás cara a cara. Entonces pienso '¿Le caeré bien, le caeré mal?'. Está bien que el lector esta ahí por lo que vos escribís pero de todas formas uno entabla una relaciona tan bonita que querés que en persona se dé todo genial", dice la escritora sobre el momento previo.

La novela de la autora "Éticamente hablando, te quiero", que tiene como central la tensión entre el bien y el mal, fue ganadora del Premio Watty 2021. Todo escritor en Wattpad anhela ganar un Watty", señala Ramis porque lo entiende como "un premio muy reconocido en la plataforma". ¿De qué se tratan estos galardones? "Son un concurso anual de Wattpad en el que los escritores de todo el mundo, en múltiples idiomas y géneros, pueden presentar sus novelas completas en la plataforma para tener la oportunidad de ganar una serie de premios que incluyen contratos de libros y adaptaciones para televisión y cine", explica el vocero de Wattpad.

Otra autora emergente de esta plataforma es Naiara Philpotts, que en mayo verá en papel su libro de ficción "No sigas la música". "Pasar de Wattpad al 'papel' es algo que me tomó cerca de diez años", cuenta a Télam sobre el proceso previo a la publicación. En el marco de la Feria Internacional del Libro, estará firmando ejemplares de la novela el 6 de mayo luego de una conversación sobre Wattpad en Zona Futuro a las 18. En diálogo con Télam, cuenta que se siente "muy agradecida con Wattpad y Penguin Random House" por la oportunidad de "ver su sueño realizado".

Sobre su trayectoria en Wattpad, la novel escritora coincide con Ramis sobre "la posibilidad de tener feedback con los lectores capítulo a capítulo". "La experiencia de subir una novela y tenerla en curso (es decir, vas actualizándola periódicamente) me parece fascinante. Podés interactuar con las personas que te leen, conocer cada una de sus reacciones. Incluso, a veces, te ayudan a detectar fallos o partes de la trama que uno piensa que están claras, pero resulta que para un puñado de personas no se entendieron o, incluso, podrían interpretarse de otra manera", explica.

"La relación que un escritor puede ir creando con los lectores es única. Sin Wattpad, definitivamente, yo no estaría donde estoy hoy como escritora ni como persona porque la plataforma me permitió conocer a varias de las personas más importantes de mi vida", cuenta la escritora sobre esta plataforma que se posicionó como una cantera de escritores juveniles.

Con información de Télam