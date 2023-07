Murió Paul Reubens, actor que interpretó a Pee-wee Herman, a los 70 años

El actor estaba dando una dura batalla contra el cáncer, pero había elegido hacerlo sin anunciarlo ante la prensa.

La estrella de la serie de televisión Pee-wee Herman, Paul Reubens, murió a los 70 años. El actor que interpretó al recordado personaje desde 1977 falleció el domingo por la noche, víctima de un cáncer.

Reubens luchó contra el cáncer durante seis años, pero decidió hacerlo en privado y no compartir la noticia con sus fans. En su cuenta oficial Instagram, dedicada al famoso personaje Pee-wee, lo despidieron con una emotiva dedicatoria: "Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad. Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu".

En una nota escrita por el actor y difundida por la familia luego de su muerte, puede leerse como este se disculpa con sus fans por no contarles lo que atravesó en su vida: "Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes".

Reubens creó a Pee-wee Herman junto a Phil Hartman en 1977, lo que condujo a un especial de HBO en 1981 y su película Pee-wee's Big Adventure de 1985. El rotundo éxito del personaje le valió la confianza suficiente de la compañía para una serie propia, Pee-wee's Playhouse, que se transmitió entre 1986 y 1991, junto con la película de 1988 Big-Top Pee-wee.

Un escándalo sexual por, supuestamente, "masturbarse en un cine" hizo que la cadena CBS no le renovara el show, pese a que el actor terminara libre de culpas. Décadas más tarde, Reubens encarnó una vez más al personaje con la película de Netflix de 2016 Pee-wee's Big Holiday. Fuera del personaje, Reubens participó de los elencos de Matilda, Batman Regresa, Dr Dolittle, The Nightmare Before Christmas y Kung-fu Panda, entre otras series y películas.