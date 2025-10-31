Reabre el MOA: cuándo se podrán ver las mejores esculturas y obras de arte

Ciudad celebra la reapertura del MOA con una noche mágica para los amantes de los monumentos y esculturas.

El nuevo MOA (Monumentos y Obras de Arte) reabrirá sus puertas y realizará mañana la cuarta edición de “Monumentos bajo las Estrellas”. Este viernes 31 de octubre desde las 19 horas se realizará la cuarta edición de Monumentos Bajo las Estrellas, un evento donde se podrá recorrer un enorme patio de esculturas, el centro de exposiciones y participar de charlas brindadas por los restauradores del taller encargado de preservar los monumentos y obras de arte. También habrá shows de láser, intervenciones teatrales, música en vivo y un patio gastronómico.

La cuarta edición de Monumentos y Obras de Arte se celebrará en la Av. Adolfo Berro 3880, entre las 19 y las 23.30 horas. Durante la tarde noche se podrá recorrer el patio de esculturas, el centro de exposiciones y participar de charlas brindadas por los restauradores del taller encargado de preservar los monumentos, esculturas y obras de arte de la Ciudad.

También habrá shows de láser especialmente pensados para la ocasión, intervenciones teatrales, música en vivo y hasta un patio gastronómico. En caso de lluvia, el evento se reprograma para el 14 de noviembre.

Monumentos bajo las Estrellas marcará la reapertura del MOA.

La Ciudad acaba de completar una gran obra integral de renovación y ampliación del taller para fortalecer su tarea y abrirlo al público. La intervención permitió recuperar sus naves históricas, mejorar las condiciones de trabajo del equipo de restauradores e incorporar nuevos espacios para que vecinos, investigadores y estudiantes puedan conocer de cerca cómo se conserva el patrimonio porteño.

Programa completo de Monumento Bajo las Estrellas 2025

Patio de las Esculturas

19 hs. Lucho Pellegrini Trío

19.45 hs. Sempre Endanvant

20 hs. Pauli Giaco Trío

20.45 hs. Sempre Endanvant

Plaza Sicilia

21 hs. Crewrod

21.50 hs. La Fuerza Mayor

22.40 hs. Villa Diamante y Fermín Echeveste

Qué es el MOA

Monumentos y Obras de Arte (MOA) es el taller que se ocupa de la restauración, mantenimiento y limpieza de las más 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte que se encuentran en el espacio público de la Ciudad.

El MOA cuenta con un equipo de escultores y restauradores que se encargan de preservar el patrimonio escultórico porteño. Fue fundado en 1956 y se encuentra en la Plaza Sicilia, en pleno corazón del Parque Tres de Febrero. Su edificio forma parte del patrimonio histórico de la Ciudad. Hace casi 200 años, entre 1835 y 1854, estuvo habitado por el personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.