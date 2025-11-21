Entradas Monster Jam 2025: precios y fecha de cuándo es el evento

Tras agotar los tickets para el primer evento, Monster Jam agregó una nueva fecha en Argentina para el domingo 14 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitas saber para vivir una experiencia única.

Monster Jam agregó otra fecha en Buenos Aires

Con sus imponentes camiones de más de cinco toneladas, acrobacias espectaculares y un evento deportivo cargado de emoción, Monster Jam vuelve a rugir en Argentina el 13 y 14 de diciembre. El evento esperado por los amantes de la adrenalina sumió la nueva fecha frente al ritmo de ventas de entradas acelerado y tras agotar los tickets para el Pit Party.

Los fanáticos de los camiones podrán ver en vivo trucks de más de cinco toneladas haciendo acrobacias espectaculares

Ahora, más fanáticos argentinos podrán vivir y disfrutar en familia de otra jornada cargada de adrenalina, saltos increíbles y motores al límite. Se espera que participen los siguientes camiones:

EL TORO LOCO - MJ Solorio

GRAVE DIGGER - Charlie Pauken

JCB DIGATRON - Brandon Arthur

MEGALODON - Blake Granger

SPIDER-MAN - Mike Vaters II

THOR - Chelsea VanCleave

IRONMAN - Tony Ochs

BLACK PANTHER - Bari Musawwir

Monster Jam en Argentina: cómo comprar las entradas

Monster Jam se presenta en el Estadio Único de La Plata el 13 y 14 de diciembre las entradas están a la venta en el sitio oficial de BlueTeamTickets y en la página de Monster Jam. Los tickets se pueden financiar en 3 cuotas sin interés con Naranja X y tienen el precio de preventa general hasta el 1° de diciembre o hasta agotar stock de 10.000 entradas disponible. Los precios van de los $50.000 hasta $200.000, según la ubicación.

¿Cuánto sale el Pit Party?

Para ingresar al Pit Party y al Pit Party VIP, donde se pueden conocer a los pilotos, se deben adquirir las entradas junto al evento durante la misma compra. Sin ticket para la función no se puede acceder y tampoco se puede comprar por separado. El Pit Party General cuesta $30.000, mientras que el Pit Party VIP sale $50.000.