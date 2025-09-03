Los cinco camiones más patentados de Argentina en agosto de 2025

El mercado de vehículos pesados en Argentina cerró agosto de 2025 con un desempeño positivo que acompañó la tendencia general de crecimiento del sector automotor. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 2.085 camiones y utilitarios pesados, lo que representa un aumento del 2,5 % respecto de julio y un fuerte 34,3 % más que en agosto de 2024.

Dentro de este escenario, cinco modelos se destacaron como los más elegidos por los transportistas y empresas de logística, conformando el Top 5 de camiones más patentados en agosto de 2025.

El ranking de camiones más vendidos en agosto de 2025

Mercedes-Benz Atego 1932 – 139 unidades

El camión semipesado de Mercedes-Benz fue el gran ganador del mes, alcanzando 139 patentamientos. Reconocido por su confiabilidad y bajo costo operativo, el Atego 1932 se consolidó como la opción preferida para aplicaciones urbanas y de media distancia. Su motor de seis cilindros en línea, con más de 320 caballos de fuerza, garantiza eficiencia y rendimiento en entornos exigentes.

Iveco Stralis – 139 unidades

Compartiendo el primer lugar en cantidad de patentamientos, el Iveco Stralis también registró 139 unidades en agosto. Este modelo, orientado al transporte de larga distancia, destaca por su confort en cabina, su capacidad de carga y la robustez de su mecánica. Su motor Cursor ofrece potencias de hasta 480 caballos, adaptándose a las necesidades de las grandes flotas nacionales.

Mercedes-Benz Actros 2545 – 112 unidades

El podio lo completa otro referente de la marca alemana: el Actros 2545, con 112 patentamientos. Este camión es un clásico de la ruta, pensado para recorridos de gran kilometraje y cargas pesadas. Su motor OM 471 de 12,8 litros entrega 450 caballos de fuerza, acompañado por una transmisión automatizada que optimiza el consumo de combustible y reduce la fatiga del conductor.

Mercedes-Benz Atego 1732 – 92 unidades

En cuarta posición aparece el Atego 1732, con 92 unidades patentadas. De menor porte que el 1932, se lo elige por su versatilidad en transporte urbano e interurbano. Equipado con un motor de 320 caballos, combina agilidad con buena capacidad de carga, lo que lo convierte en una solución flexible para pymes y empresas de distribución.

Iveco 170 E – 90 unidades

Cerrando el ranking se encuentra el Iveco 170 E, que logró 90 patentamientos. Este camión semipesado es uno de los preferidos del segmento por su confiabilidad mecánica y costos de mantenimiento competitivos. Su motor NEF, con potencias de entre 280 y 310 caballos, ofrece un balance entre eficiencia y resistencia en trabajos intensivos.