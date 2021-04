Nomadland: viaje solitario en busca de la libertad

Frances McDormand, figura central de Nomadland.

Nomadland, el filme protagonizado por la dos veces ganadora del Óscar Frances McDormand que retrata la forma de vida de las personas que viajan por Estados Unidos en busca de trabajos esporádicos a través de la mirada de una mujer que se lanza a la ruta y que muestra "lo fuerte y comunitaria que es la gente cuando se enfrenta a grandes desafíos", es el nuevo gran acierto de la directora Chloe Zhao. Una película actual, llena de momentos nostálgicos y de esperanza.

La directora posó el ojo sobre uno de los fenómenos surgidos a raíz de la profunda crisis económica mundial de recesión que estalló en 2008, y que implicó que miles de adultos adoptaran una vida nómade en busca de oportunidades estacionales de trabajo. En ese escenario, Nomadland recorre con ritmo tranquilo las costumbres y vivencias de esas comunidades a través de la mirada de Fern (McDormand), una mujer que atraviesa la pérdida de su esposo cuando el pueblo industrial de Nevada en el que viven sufre el colapso económico y pierde hasta su código postal.

La cinta, que trata con una fotografía muy cuidada y mucha delicadeza ambos viajes -el que es sobre ruedas y el que la protagonista transita en su interior- a partir de una perspectiva llana y que por momentos se acerca a un registro casi documental, es el tercer largometraje de Zhao, que ya logró posicionarse como la gran favorita de los galardones de la crítica y la industria de este año.

Basándose en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the 21st Century, de Jessica Bruder, Chloe Zhao crea una joya genuina que impacta por la sensibilidad de una gran actriz como los es Frances McDormand. Las personas con las que Fern se encuentra en el camino no se terminan de decidir si es “una de esas personas afortunadas que pueden viajar a cualquier parte” o una vagabunda que necesita un techo para pasar la noche. Fern responde estoica y sin autocompasión: no es vagabunda, sino una mujer en busca de la libertad. Una road movie fenomenal, cargada de dulzura y humanismo transformador.

Nomadland. Nuestra opinión: Excelente. Guión y dirección: Chloe Zhao. Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells y Derek Endres, Melissa Smith. Duración: 107 minutos.