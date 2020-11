Hillbilly Elegy: una película mediocre que pide un Oscar a gritos

Glenn Close busca ganar un premio Oscar como Mejor Actriz, luego de ocho nominaciones sin llevarse el premio.

Entramos en la temporada de estrenos que tienen más chances de lograr nominaciones a los premios Oscar y el nuevo tanque de Netflix cumple todos los caprichos que le encantan a la Academia. No por esto "Hillbilly Elegy" es una película buena, pese a las actuaciones de grandes figuras como Amy Adams y Glenn Close. Lo nuevo del reconocido Ron Howard se estanca en una meseta de mediocridad y estereotipos agotadores en la búsqueda por contar un drama de superación efectivo. En criollo, una pérdida de tiempo.

"Hillbilly Elegy" explora la intimidad de tres generaciones de una familia afincada en Jackson, Kentucky. En este universo rural y opresivo transcurren las vidas de la abuela Mamaw (Glenn Close), la madre Bev (Amy Adams) y los hijos J.D (Owen Asztalos en la versión preadolescente y Gabriel Basso ya como adulto) y Lindsay (Haley Bennett). Aunque la premisa venda el largometraje como una historia de inspiración con mensaje superador, el foco está puesto en reforzar las secuencias de violencia y dolor que transita la familia disfuncional. Y esta no es una decisión menor ya que permite que las dos estrellas - Amy Adams y Glenn Close- hagan gala de sus interpretaciones forzadas y poco sinceras.

No hace falta ser experto para darse cuenta que la cinta carece de momentos provocativos o reflexivos. El resultado es que Howard se queda a mitad de camino, un producto que se asemeja más a una culebrón de media tarde sin demasiados encantos. "Hillbilly Elegy" no ahorra en mostrar situaciones crudas y explícitas que, encarnadas por Amy Adams, resultan poco creíbles. Su personaje, una madre golpeadora y adicta a la heroína, no presenta un desarrollo que nos ayude a empatizar con la situación que atraviesa. El guión chato logra que, por más que la actriz lo intente, cueste mirar a Bev con algo de lástima.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cliché y por momentos fura de tono, la adaptación de Ron Howard no logra honrar las memorias de JD Vance, volviéndose un producto olvidable. ¿Es "Hillbilly Elegy" una película hecha de compromiso y solo para que Glenn Close gane un Oscar? No les quepa ninguna duda.

Hillbilly Elegy

Nuestra opinión: Mala.

Dirección: Ron Howard.

Elenco: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennet, Freida Pinto, Bo Hopkins, Owen Asztalos.

Disponible en Netflix.