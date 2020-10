El Halloween de Hubie: otra mala película de Adam Sandler

Lo último de Adam Sandler en Netflix es, simplemente, un fracaso.

Mientras Netflix cancela "Glow", le da vía libre a Adam Sandler para la producción de comedias mediocres, sabiendo del alcance masivo que tienen. La reciente "El Halloween de Hubie" es todo lo que los fanáticos de este tipo de películas esperan: humor bobo, chistes escatológicos y una trama llena de giros predecibles. Como consumo irónico no se disfruta y desde una perspectiva crítica, se padece. Un fracaso que arranca más bostezos que sonrisas dispersas.

Hubie (Adam Sandler) es un hombre sin rastros de maldad, víctima de bullying constante por su entorno, que tiene como misión hacer que las terroríficas noches de Halloween transcurran de forma apacible y segura. Los planes de Hubie se verán alterados ante un asesino que escapa de la cárcel, dispuesto a a cobrarse unas cuantas vidas. Con toques de thriller, "El Halloween de Hubie" arribó a la plataforma el 7 de octubre.

"El Halloween de Hubie" no es remotamente aterradora ni alcanza los parámetros graciosos para sostenerse durante una hora y cuarenta minutos. Desde el guión prefirieron resaltar los valores bondadosos de Hubie - como estos pueden ayudar a hacer del mundo un lugar mejor- y el empoderamiento de los nerds, eje clásico de decenas de títulos familiares de mayor y menor éxito. En el camino por dejar un "mensaje" pareciese que los guionistas se olvidaron de contar una historia cómica, como asegura la cinta. Claro que poco le importa este detalle a Adam Sandler, quien colecciona una seguidilla de productos rídiculos con recaudaciones millonarias.

Acompañan a Sandler Julie Bowen, con quien vuelve a trabajar después de "Happy Gilmore", Noah Schnapp (Will de "Stranger Things"), la emblemática June Squibb y otras caras recurrentes en sus largometrajes como los actores Steve Buscemi , Kevin James y Roy Schneider. También hay cameos de Maya Rudolph, Ray Liotta y Ben Stiller, entre otros. Las secuencias de flatulencias, golpes y caídas dan el toque de gracia para conquistar a los fieles adictos a estos largometrajes sin sentido.

Adam Sandler no es un mal actor, las recientes "Uncut Gems" (2019) y "The Meyerowitz Stories" (2017) lo dejan asentado. Aún así, "El Halloween de Hubie" no es la abominación cinematográfica que muchos anticipaban, pero es torpe y no alcanza a lograr lo que se propone.

"El Halloween de Hubie". Nuestra opinión: Mala. Dirección: Steve Brill. Actúan: Adam Sandler, Julie Bowen, Kevin James, June Squibb, Steve Buscemi, Ray Liotta, Maya Rudolph, Tim Meadows, Rob Schneider, Michael Chiklis, Shaquille O'Neal y Ben Stiller. Disponible en Netflix.