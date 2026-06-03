Entradas para Festival Crudo en Niceto Club 2026: precios y fecha de cuándo es

Tuve que, una de las bandas presentes.

Festival Crudo llega con una noche dedicada a la música en vivo y a las nuevas voces de la escena alternativa argentina. Artistas y bandas emergentes se reunirán en una fecha que recorrerá distintos matices del rock alternativo y el indie, ofreciendo una experiencia auténtica marcada por la cercanía con el público y la energía propia de los shows en vivo.

La programación contará con las presentaciones de Lucía Bossa, Glassrows, Antea, Leivit y Tuveque, conformando una grilla diversa que invita a descubrir propuestas frescas y sonidos en expansión. Festival Crudo se presenta como un espacio de encuentro para quienes buscan explorar nuevos proyectos musicales y disfrutar de una noche intensa, dinámica y cargada de identidad.

Cuándo es el Festival Crudo y por dónde comprar las entradas

El Festival Crudo se realizará el próximo jueves 23 de julio desde las 20 horas .

se realizará el . Las entradas se pueden adquirir por venti.com.ar.

Precios de entradas para el Festival Crudo

Entradas preventa: $18.000

Las bandas que se presentan en el próximo Festival Crudo

Lucia Bossa

Lucía Bossa es una cantautora independiente de 22 años de Córdoba, Argentina. Fundadora de su propia definición del 'Rock Fusión', Lucía busca en cada canción fundir el Rock, su primer amor, con otros géneros que ama, como el Blues, Tango, Funk, Soul y muchos más. Como resultado, cada canción tiene un estilo diferente que acompaña al tema que trata, pero mantiene una estética personal, fácilmente identificable. Fanática de artistas de los 70s, 80s y 90s, Bossa reivindica el carácter experimental de la música de aquellas décadas, trayéndolas al presente con temáticas y sonoridades actuales.

Glassrows

Glassrows es una banda de hard rock influenciada por el rock pesado y el glam rock. Tras presentarse en escenarios como Matienzo, Liverpool Club y Niceto Humboldt, entre otros, llegará por primera vez a Niceto Club para continuar mostrando su nueva etapa artística, adelantando canciones de su segundo disco de estudio, “Vertigo”.

Antea

Antea es una banda Argentina pop rock formada en el año 2023, integrada por Luna Blanco (Vocalista),Tomas Landriel (Guitarrista),Sofia Toledo (Bajista) ,Luca Florentin(Tecladista) y Daniel Gomez (Baterista). El sonido de la banda mezcla la energía del rock nacional con melodías pop y una estética moderna, tomando influencias de distintas etapas de la música. Entre guitarras intensas, climas sensibles y una base sólida, ANTEA construye canciones que priorizan el impacto sonoro y la conexión emocional de una manera auténtica y directa.

Leivit

Leivit es una artista emergente de Buenos Aires que construye una propuesta musical íntima y contemporánea, combinando sensibilidad, identidad y una estética sonora propia. A través de sus canciones y contenido audiovisual, busca conectar con el público desde un lugar auténtico y emocional, explotando distintos matices del pop, kpop y la música alternativa.

Alrededor de su carrera artística pisó diversos escenarios, como lo son Strummer, Liverpool y su más reciente show, asistido por más de 200 personas, Teatro El Cubo. Actualmente cuenta con un sencillo en Spotify, If You Want My Heart. Pero está preparando su próximo lanzamiento.

Tuve Qué

Tuve Qué nace en Buenos Aires, Argentina, en 2023 con la intención de fusionar rock y pop nacional con pinceladas de soul y funk. La banda está conformada por Matías “Tute” Cueva (voz principal), Lucas Della Maestra (teclado y coros), Gina Calvá (coros), Aixa “Cerissé” Frágola (coros), Santino “Pipa” Lacolla (guitarra principal), Gabriel Covello (guitarra rítmica), Franco “Toto” Laucella (batería) y Ezequiel “Seki” Taralio (bajo y productor). En un contexto donde las diferencias suelen marcar distancias, el proyecto apuesta a abrazar lo colectivo como identidad. Actualmente, TUVE QUE cuenta con tres singles editados y su primer disco, Yo (también), ya disponible en plataformas digitales.