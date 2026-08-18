En el marco del Festival Tango BA y de las celebraciones por el Mes del Tango, el Museo Casa Carlos Gardel presenta una programación especial.

El Museo Casa Carlos Gardel se suma a las celebraciones del Festival Tango BA y el Mes del Tango con una agenda especial que invita a redescubrir la música y la historia del género más emblemático de Buenos Aires. Con actividades que combinan conciertos, charlas y visitas guiadas, la propuesta busca conectar a los amantes del tango con sus raíces y su evolución.

Entre los eventos destacados, se encuentran tres conciertos protagonizados por reconocidos artistas acompañados del trío de Guitarras de Aníbal Corniglio. Hernán Genovese abrió la serie el lunes 17 de agosto a las 18 horas, seguido por Vanina Tagini el domingo 13 de septiembre a la misma hora, y cerrando con Lucrecia Merico el domingo 27 de septiembre, también a las 18 horas. Todas estas actividades se organizan en conjunto con la Asociación de Amigos del Museo Gardel.

Además, la programación incluye encuentros únicos para coleccionistas y curiosos del tango. El sábado 22 de agosto, a las 18 horas, Ricardo Stockdale y Roberto González compartirán su pasión por los discos originales de 78 rpm, reproduciéndolos en una auténtica victrola de época y contando relatos fascinantes sobre el coleccionismo y la historia del tango. Esta actividad es gratuita y abierta a todo público.

Un homenaje especial a Carlos Gardel tendrá lugar con la visita guiada “La historia del Zorzal”, que se realizará el miércoles 26 de agosto a las 12 y 14 horas, y el jueves 27 a las 14 horas. El recorrido por la casa donde vivió Gardel con su madre, Bertha Gardes, combina documentos históricos, fotografías, música y registros audiovisuales para ofrecer una experiencia de aproximadamente 40 minutos que revive la infancia y el legado del cantante.

Muestras y coleccionistas de Gardel

Por otra parte, el jueves 27 de agosto a las 16 horas, el artista Jorge Muscia guiará una visita especial por la muestra “Gardel: lo real, lo simbólico, lo imaginario”. Acompañada por una charla exclusiva, esta actividad propone una mirada profunda sobre la obra del artista y la figura icónica de Gardel, también con entrada libre y gratuita.

Encuentro de Coleccionistas con Fabio Cernuda y Pablo Taboada en el Museo Casa Carlos Gardel el sábado 29 de Agosto a las 18.

El festival sigue con otro encuentro de coleccionistas el sábado 29 de agosto a las 18 horas, esta vez con Fabio Cernuda y Pablo Taboada, quienes también compartirán discos en 78 rpm y relatos relacionados con la investigación del tango. Finalmente, el domingo 30 de agosto a las 18 horas se realizará un concierto artístico cuyo programa se anunciará próximamente, cerrando así un ciclo dedicado a la música y cultura del tango.

Con esta programación, el Museo Casa Carlos Gardel se posiciona como un punto de referencia para quienes quieran vivir una experiencia auténtica del tango, combinando el arte, la historia y la música en un solo espacio.