Del 19 de agosto al 2 de septiembre llega una nueva edición de Tango BA con propuestas para disfrutar de la música y la danza en cada rincón de la Ciudad.

El Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2026 ya tiene fecha y protagonistas de lujo para su apertura. El próximo 19 de agosto, Vicentico y Abel Pintos serán los encargados de dar inicio a esta celebración que se extenderá hasta el 2 de septiembre con un programa repleto de artistas destacados.

Además de estos dos grandes nombres, la Camerata Argentina y la Orquesta de Tango de Buenos Aires estarán presentes en la ceremonia inaugural que tendrá lugar en La Usina del Arte, la sede central tradicional del evento. Allí también se presentarán figuras como Néstor Marconi, Juan Carlos Cuacci y Milagros Amud, consolidando un inicio inolvidable para esta edición.

El festival promete una intensa agenda cultural con la participación de alrededor de 2000 artistas distribuidos en 23 sedes de la ciudad. Entre los invitados se destacan el Sexteto Mayor, Ana María Stekelman, Sandra Mihanovich, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani y la Orquesta Típica Fernández Fierro, entre muchos otros.

El cierre llegará con las dos galas en el teatro Gran Rex, donde se elegirán los campeones mundiales de tango danza en las categorías Pista y Escenario, el 1 y 2 de septiembre respectivamente. Este momento será el broche de oro para casi dos semanas de música, baile y cultura popular.

Gustavo Mozzi, director artístico del evento, afirmó que “Tango Buenos Aires Festival y Mundial refleja y proyecta la vitalidad de un género que se reinventa cada día, vibra con una escena en la que se multiplican las orquestas, florecen nuevas poéticas, deslumbran hallazgos coreográficos, se renuevan generaciones de milongueros y se multiplican los proyectos de formación”.

Propuestas del tango en Buenos Aires

La programación se extiende por múltiples espacios emblemáticos de la ciudad. En el Teatro San Martín, la Orquesta Escuela de Tango celebrará sus 25 años junto a figuras como Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos, mientras que Sandra Mihanovich ofrecerá un recorrido por clásicos del género. En el Teatro Colón, el Sexteto Mayor protagonizará el cierre de festival con la participación especial del bandoneonista japonés Ryota Komatsu.

El catálogo con toda la programación del Festival y Mundial de Tango 2026 está disponible para descargar en tangoba.org.

Por su parte, la Casa de la Cultura será sede de la “Cumbre de Orquestas Típicas”, con un ciclo de charlas y talleres curado por el coreógrafo Ollantay Rojas que contará con referentes de la danza como Germán Cornejo y Ana María Stekelman. También se rendirá homenaje a Claudio Segovia con una muestra de vestuarios y fotografías de Tango Argentino.

Los barrios porteños no quedarán afuera: en espacios como el Centro Cultural 25 de Mayo y el Cine Teatro El Plata se presentarán artistas como Julia Zenko, Adriana Varela, Tanghetto y Luis Salinas, entre otros, integrando el ciclo “Clásicos y populares en los barrios”.

Además, el circuito de Bares Notables tendrá su protagonismo con recitales de artistas como Walter Larroquet y Alfredo Piro Rinaldi en lugares históricos como Claridge, La Puerto Rico y la confitería Saint Moritz. El Museo Casa Carlos Gardel, en el Abasto, recibirá al cantor uruguayo Lázaro Cócaro junto a las guitarras de Gardel.

Finalmente, la Academia Nacional del Tango y otros centros culturales como Julián Centeya y Carlos Gardel aportarán charlas, conciertos y ciclos especiales que darán profundidad y variedad a este gran encuentro tanguero.