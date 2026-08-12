Ideal para el fin de semana: cómo disfrutar de un concierto de la Orquesta de Tango de Buenos Aires gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de un concierto gratuito de la Orquesta del Tango de Buenos Aires esta semana. Se trata de una propuesta para que los beneficiarios del Pase Cultural se acerquen a un repertorio que abarca la evolución de uno de los géneros musicales más argentinos.

Cómo disfrutar del concierto de la Orquesta del Tango de Buenos Aires totalmente gratis

La Orquesta del Tango de Buenos Aires se presentará junto a la cantante invitada María José Mentana, una de las voces más reconocidas del tango argentino, el próximo viernes 14 de agosto desde las 20 hs en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza).







Con una trayectoria que se remonta a 1980 y bajo la dirección de Juan Carlos Cuacci, la Orquesta presentará un repertorio con un recorrido por la tradición y evolución del tango. Del espectáculo participarán destacados músicos en lo que será la celebración de uno de los géneros más representativos de Argentina.

Los beneficiarios del Pase Cultural podrán acceder completamente gratis al evento, pero deben reservar su lugar previamente. Para obtener las entradas, tienen que completar el formulario oficial que estará publicado en las redes sociales del pase. Por dudas o consultas, se puede escribir por correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

Quién es María José Metana, la artista invitada para cantar con la Orquesta

Mentana es una de las grandes voces del tango argentino. Comenzó su carrera con 9 años en el programa Grandes valores del tango, donde fue considerada una niña prodigio. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, compartió escenario con figuras como Roberto Goyeneche, Nelly Omar, Osvaldo Pugliese, Mariano Mores, Leopoldo Federico, Néstor Marconi, Atilio Stampone y el Sexteto Mayor, entre muchos otros.

Además, la cantora realizó giras por América, Europa y Asia, y participó en numerosas grabaciones y producciones dedicadas al tango. En 2015 fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte a la difusión y preservación del género.