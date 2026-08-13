La ciudad de Buenos Aires volverá a ser escenario del Mundial de Tango a finales de agosto y se podrá disfrutar completamente gratis de conciertos, espectáculos, milongas, competencias de danza con parejas de baile de más de 50 países. Se trata de una oportunidad única para quienes buscan vivir de cerca el talento de múltiples artistas.

Así será el Mundial de Tango en la Ciudad de Buenos Aires: la fecha confirmada

El Mundial de Tango se realizará del 19 de agosto al 2 de septiembre, donde las parejas que participaron de las 26 competencias preliminares en toda la Argentina y diferentes partes del mundo competirán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario para avanzar a las Semifinales y disputar un lugar en la Gran Final.

Se trata de una de las competencias de danza más importantes a nivel global. Si bien la mayor parte de las instancias se podrán disfrutar de manera completamente gratuita en la Usina del Arte. Mientras que las finales serán en el Teatro Gran Rex con grandes artistas invitados.

Cronograma del Mundial del Tango: el detalle

El mundial se extenderá durante dos semanas y gran parte de las instancias serán completamente gratis. El detalle del cronograma es el siguiente:

Clasificatorias Tango de Pista

Domingo 23 y lunes 24, 12 h se realizará en el Auditorio de la Usina del Arte, Auditorio | Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Clasificatorias Tango Escenario

Martes 25 y miércoles 26, 12 h - Usina del Arte, Auditorio | Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Cuartos de final Tango de Pista

Jueves 27, 11 h - Usina del Arte, Auditorio | Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Cuartos de final Tango Escenario

Viernes 28, 11 h - Usina del Arte, Auditorio | Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Semifinal Tango de Pista

Sábado 29, 12 h - Usina del Arte, Auditorio. La entrada es libre y gratuita, con reserva previa que se puede hacer desde 72 hs a través de la página de Tango BA.

Semifinal Tango Escenario

Domingo 30, 12 h - Usina del Arte, Auditorio, la reserva previa también debe hacerse a través de Tango BA.

Final Tango de Pista

Martes 1, 19 h - Teatro Gran Rex

Final Tango Escenario