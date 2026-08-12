Plan de viernes por la noche para jubilados: cómo disfrutar gratis de un concierto de tango. Foto: Pase Cultural

Los jubilados que buscan una actividad para disfrutar durante el viernes por la noche tienen una opción gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. La Casa de la Cultura invita a vivir una noche donde el tango es el centro de atención, con música, canto y danza en vivo. El ciclo "Historias de tango" se da en el marco del mes del tango, que inundó la Ciudad de Buenos Aires con diferentes propuestas culturales.

El próximo encuentro será este viernes 14 de agosto a las 20, con el espectáculo "Tangos del alma". La actividad tendrá lugar en el Subsuelo de la Casa de la Cultura, ubicado en Avenida de Mayo 575, CABA, y la entrada es libre y gratuita.

Jubilados pueden acceder con el Pase Cultural a una noche de tango este viernes 14 de agosto. Foto: Pase Cultural

El concierto forma parte del ciclo "Historias de tango" en el que cada espectáculo aborda una temática diferente vinculada con el tango y la vida porteña. A lo largo de las distintas fechas se recorren historias relacionadas con los barrios, la mujer, la noche, la ciudad, los encuentros y los desencuentros.

Qué habrá en el concierto de tango del viernes

El concierto del 14 de agosto se titula "Tangos del alma" y contará con la participación de la cantante Noelia Moncada. El mismo estará centrado en historias de amores, ausencias y encuentros, interpretadas a través de algunas de las canciones más reconocidas del repertorio de tango.

El show tendrá música en vivo con Miguel Pereiro en piano, Federico Pereiro en bandoneón, Ulises Di Salvo en violoncello, Martín Wainer en contrabajo y Erica Di Salvo en violín. También habrá una presentación de danza a cargo de Natalia Turelli y Juan Horvath.

La programación continuará el viernes 21 de agosto a las 20 con "Piazzolla, la ciudad infinita", un espectáculo dedicado a la obra de Astor Piazzolla y a su particular vínculo con Buenos Aires.

Dónde queda la Casa de la Cultura y cómo reservar las entradas

La Casa de la Cultura está ubicada en Avenida de Mayo 575, Ciudad de Buenos Aires. El concierto se realizará en el subsuelo del edificio. La entrada es gratuita, pero es necesario realizar una reserva previa para poder asistir. Para el concierto del viernes 14 de agosto, los interesados deben completar el formulario de inscripción y esperar la confirmación del equipo de Pase Cultural por correo electrónico.