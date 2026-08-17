"La Cuna del Tango": la Ciudad remodeló el histórico y pintoresco corredor de La Boca

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) finalizó la renovación de la calle Necochea y sus transversales, en uno de los sectores históricos de La Boca ubicado a pocos minutos de Caminito.

La intervención alcanzó el tramo comprendido entre las avenidas Suárez y Almirante Brown y Olavarría, con trabajos destinados a mejorar la circulación peatonal y ordenar el espacio público.

La obra incluyó la ampliación y nivelación de veredas, la incorporación de nuevo arbolado, la instalación de iluminación y la colocación de equipamiento urbano. El objetivo fue facilitar los desplazamientos a pie y mejorar la convivencia entre peatones y vehículos en una zona vinculada con la actividad comercial y turística del barrio.

Así quedó la calle Necochea, el histórico y pintoresco corredor de La Boca

Los trabajos modificaron el perfil del corredor para darle mayor espacio y continuidad al recorrido peatonal. Las veredas fueron ampliadas y niveladas, con el propósito de eliminar desniveles y facilitar la circulación de vecinos y visitantes.

También se incorporó nuevo arbolado y se renovó la iluminación del sector. A estas tareas se sumó equipamiento urbano, con una intervención que buscó ordenar el entorno sin dejar de contemplar la circulación vehicular.

Durante el anuncio de la obra, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el vínculo de Necochea con la historia del barrio y sostuvo que la calle es “la cuna del tango” y el lugar de las cantinas y las ferias que forman parte de la identidad de La Boca.

Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, explicó que la intervención buscó poner en valor la historia y la identidad del barrio mediante mejoras en veredas, arbolado, iluminación y equipamiento urbano.

La renovación de Necochea amplía así el recorrido turístico de La Boca más allá de Caminito y alcanza un corredor que durante décadas estuvo asociado con la vida gastronómica, cultural y tanguera del barrio.