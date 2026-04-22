Rocambole, un camino de compromiso artístico y social

En el principio, músicos, poetas, artesanos y actores se reunían en La Plata para darle forma a un movimiento psicodélico que tiempo después se convertiría en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Comenzaba a dibujarse un camino clave para el rock argentino. Y Rocambole iniciaba su propio camino. El tiempo transcurrió, inevitable. Y el registro de Ricardo Cohen - el artista responsable de la icónica estética visual de Los Redonditos, incluyendo tapas de discos, afiches y escenografías- tiene ahora formato de documental, y fecha de estreno. Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, “Rocambole en el camino” propone un viaje íntimo y revelador por el universo creativo de Rocambole, desde su taller en La Plata hasta distintos espacios culturales donde su obra dialoga con nuevos públicos. Junto al periodista Oscar Jalil, Rocambole abre su memoria, en un recorrido que evita la biografía tradicional para centrarse en el pulso vivo de su arte y las historias detrás del mito ricotero.

El filme, que se estrena el 25 de octubre, revisita el universo simbólico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de la mirada del protagonista, el artista detrás de una iconografía que marcó a generaciones. Desde el arte de tapa musical de todos los discos de los Redondos, los afiches y volantes, las entradas a los shows, los avisos para diarios, las escenografías, los telones, las proyecciones, todo un despliegue de imágenes que crearon una marca visual en el rock nacional. “Rocambole en el camino” no solo retrata a un creador fundamental, sino también a un pensador que eligió construir su obra en contacto directo con el público, llevando el arte fuera de los circuitos tradicionales. El documental invita a descubrir el detrás de escena, en un encuentro cercano con uno de los artistas más influyentes de la cultura popular argentina.

Marcia Paradiso, documentalista, investigadora, guionista, productora y docente, fue una de las responsables, junto a Matías González, licenciado en Comunicación Social y Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de llevar a la pantalla grande el recorrido por la vida artística de Rocambole. El protagonista de esta historia y la directora del largometraje, le contaron más detalles a El Destape de esta trabajo que llega a la pantalla del Gaumont.

-La película reconoce una trayectoria y también, desde el título, marca una referencia a alguien que recorrió un sendero, que marcó un rumbo, que escribió una página de la historia. ¿Qué le significó ser protagonista central de este ensayo cinematográfico?, ¿Por qué sigue dibujando y creando?

-Rocambole: Hace unos meses Marcia Paradiso y Matías González se presentaron en mi taller de La Plata con la propuesta de seguirme espontáneamente con sus cámaras a lo largo de mis trayectos por diversos lugares donde me invitaban tanto a dar entrevistas, conferencias y charlas como a exhibir mis trabajos visuales.

Me pareció interesante la intención de realizar un registro de esas situaciones y nos embarcamos en el proyecto. No me siento tanto protagonista principal porque sabía que tengo que compartir ese rol con toda esa masa de amigos seguidores que, a pesar del tiempo pasado, continúan apasionados por la música, la poesía y las imágenes que conformaron el fenómeno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuya vigencia es para mí, a esta altura, casi inexplicable, aunque seguramente sé que ellos, quizás en el fondo de su corazón lo tienen claro.

-Rocambole atraviesa la vida de varias generaciones; su obra marca el recorrido de la ancha historia de los Redonditos y su estilo es identificatorio de un tiempo de la música y las artes plásticas. ¿Por qué fuiste en búsqueda del detrás de escena de Ricardo Cohen?

-Marcia Paradiso: Rocambole es un artista al que no le gusta que le digan “artista”. Yo creo que es porque él representa una integridad entre su vida, su pensamiento, sus oscuridades, su obra. Y lo vive con humildad, no hay impostura, hay verdad. Y el género documental está asociado a eso, a la verdad de una historia. A lo que no se ve pero se muestra de otra manera. Rocambole vive en ese detrás de escena de un modo muy cercano a como vivía en comunidad a fines de los años 60: con lo justo para él y para los otros. Su obra se expone, se expande, se tatúa. Detrás está Ricardo Cohen.

-Usted es un referente por muchas cosas, pero muy fundamentalmente por su relación con la música fundacional del rock argentino, con la figura ya mítica del Indio Solari. ¿Por qué cree que siguen teniendo tanta vigencia Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?

-Rocambole: Sigo dibujando, principalmente porque no tengo más remedio que hacerlo como un imperativo interno y quizás, porque es lo que mejor me sale.

-Dice Rocambole que es difícil imaginar un mundo sin música, un mundo sin cine, un mundo sin arte... Después de haber trabajado en la construcción de este documental, ¿crees que es difícil imaginar un mundo sin Rocambole?, ¿por qué?

-Marcia Paradiso: Un mundo sin Rocambole sería bastante cercano a lo que algunos pretenden actualmente. Un mundo vacío de compromisos artísticos y sociales, puro consumo y entretenimiento, sin ideales, sin historia. Un mundo sin Rocambole sería el triunfo de esa ideología, llevada al plano del arte. Una élite que consume “lujos, vulgaridades” y no entiende ni le importa la cultura popular.

-Se vive un tiempo de complejidades, de mensajes banales desde el poder y de un marcado desencuentro entre las manifestaciones artísticas y las decisiones de acompañar ese camino. ¿Cómo vive el presente?

-Rocambole: Me siento en estos tiempos como un personaje de la película Andréi Rublov de Andréi Tarkovski. Como un monje que realiza compulsivamente íconos que no van a incidir para nada en un mundo que se va derrumbando.

-Se viene la fecha del estreno, en el ya tradicional y nuestro Cine Gaumont. En tiempos tan complejos para la cultura, ¿recibieron respaldo del INCAA o de algún otro organismo para este trabajo?, ¿por qué hay que ir a ver “Rocambole en el camino”?

-Marcia Paradiso: Para la realización del documental primero recibimos un apoyo de Fomento PBA y luego un apoyo muy escaso del INCAA, dado que quedó muy desfasado frente a la inflación de diciembre de 2023 y del 2024. Realmente fue un proyecto muy remado y que lo pudimos concretar gracias a la inmensa cooperación del equipo que trabajó en la película. Hay que venir al Gaumont a ver a Rocambole en el camino como un modo de resistencia. Nos querían callados, sin cine, sin historias nuestras, casi sin exhibición. Y van a conocer la intimidad de un artista popular y genuino. Los esperamos. Y seguiremos buscando salas y formas alternativas de exhibición, el gran problema del cine documental nacional.

ROCAMBOLE EN EL CAMINO

GRAN ESTRENO! SÁBADO 25 DE ABRIL

20 HS – CINE GAUMONT